Previsioni meteo 26 giugno 2023: caldo senza eccessi sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 giugno 2023: tempo stabile su tutte le regioni e caldo nella norma con l’anticiclone delle Azzorre

Finale di giugno con condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre che anche nella giornata di oggi garantirà temperature nella norma e caldo senza eccessi. Condizioni meteo stabili in Italia e caldo nella norma sono previsti anche nei prossimi giorni e almeno fino alla fine del mese. Un anticiclone decisamente sbilanciato verso l’oceano e una vasta struttura depressionaria sull’Europa centrale potrebbero però portare qualche disturbo entro la fine del mese specie sulle regioni settentrionali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità a ciclo diurno in sviluppo su Alpi e Appennini con possibili locali acquazzoni sui settori alpini, soleggiato in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, salvo innocui addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalente assenza di nuvolosità. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati ed innocui addensamenti sui settori appenninici. In serata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .