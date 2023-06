Inquinamento atmosferico aumenta il rischio demenza

L’inquinamento atmosferico può aumentare il rischio di demenza secondo una meta-analisi di studi recenti pubblicati sul “BMJ”

L’inquinamento atmosferico può essere un fattore di rischio per lo sviluppo di demenza, secondo i risultati di una meta-analisi pubblicata sul “BMJ”.

Elissa H. Wilker, docente di Medicina nei dipartimenti di Epidemiologia e Salute Ambientale presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, e colleghi, hanno cercato sui database studi che avevano seguito longitudinalmente soggetti adulti per valutare le associazioni tra demenza e inquinanti atmosferici e proxy di inquinamento del traffico designati dall’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.

In totale, 51 studi erano ammissibili per l’inclusione, la maggior parte (n = 38) dei quali ha valutato il particolato fine (PM 2.5). Tutti gli studi sono stati pubblicati negli ultimi 10 anni, di cui la maggior parte (n = 33) nel 2020 o in seguito. Il maggior numero di essi (n = 25) sono stati condotti in Nord America.

Di questi studi, 16 hanno soddisfatto i criteri di inclusione per le meta-analisi, sette dei quali provenivano dal Nord America, sei dall’Europa e uno da Hong Kong.

Tra i 14 studi che hanno valutato il PM 2.5, c’è stata una tendenza verso un aumento del rischio di demenza per ogni 2 μg/m3 di PM 2.5 (HR complessivo = 1,04; IC 95%, 0,99-1,09).

Principali imputati: il particolato fine, il biossido di azoto e l’ossido di azoto

Ci sono stati nove studi che hanno valutato il biossido di azoto (NO2), cinque che hanno valutato l’ossido di azoto (NOx) e quattro che hanno valutato l’ozono (O3). Le analisi hanno mostrato una tendenza verso un maggiore rischio di demenza per 10 μg/m3 NO2 (HR = 1,02; IC 95%, 0,98-1,06) e per 10 μg/m3 NOx (HR = 1,05; IC 95%, 0,98-1,13). Non c’era, invece, alcuna associazione tra O3 e demenza.

«Questo è un grande passo in avanti nel fornire dati utilizzabili alle agenzie regolatorie e ai medici, dando un senso allo stato dell’arte in letteratura su questo argomento di salute estremamente importante» sottolineano gli autori.

«I risultati possono essere utilizzati da organizzazioni come l’Environmental Protection Agency, che sta attualmente considerando di rafforzare i limiti sull’esposizione al PM 2.5. I nostri risultati supportano l’importanza per la salute pubblica di tale misura» concludono.

Ciò che è già noto su questo argomento



Le prove accumulate suggeriscono che gli inquinanti atmosferici possono contribuire al rischio di demenza.

Sono state eseguite poche meta-analisi e nessuna ha incluso gli studi più recenti che utilizzano. l’accertamento attivo del caso né ha utilizzato una valutazione approfondita del rischio di errori sistematici (bias) con lo strumento ROBINS-E (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Exposure).

Cosa aggiunge questo studio

La valutazione sistematica della letteratura suggerisce che l’esposizione a particolato <2,5 micron di diametro (PM2.5) è associato a un aumentato rischio di demenza e, con un po’ meno dati a sostegno, anche all’esposizione al biossido di azoto e ossido di azoto.

I risultati supportano l’importanza per la salute pubblica di limitare l’esposizione al PM 2.5 e altri inquinanti atmosferici e fornisce una migliore stima dell’effetto per l’uso di tali dati nello stabilire il carico di malattia e nell’emanare deliberazioni politiche.

I messaggi-chiave

Il particolato fine, il biossido di azoto e l’ossido di azoto possono essere fattori di rischio per lo sviluppo di demenza.

I risultati di questa meta-analisi forniscono prove per la regolazione del particolato, in termini di monitoraggi e interventi.

Fonte:

Wilker EH, Osman M, Weisskopf MG. Ambient air pollution and clinical dementia: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2023;381:e071620. doi: 10.1136/bmj-2022-071620. leggi