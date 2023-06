Fabio De Vincente torna con “Sempre gli stessi”

Disponibile in rotazione radiofonica “SEMPRE GLI STESSI”, il nuovo singolo di Fabio De Vincente estratto dall’album “VINCENTE”

“Sempre gli stessi” è il nuovo singolo che rilancia l’album “VINCENTE” uscito lo scorso dicembre e recensito dalla critica come un album autobiografico vero e sincero, che ha tutte le caratteristiche per arrivare al grande pubblico e che Fabio De Vincente, come artista, meriterebbe più risalto nella scena pop nazionale.

“Sempre gli stessi” è un brano, come sempre nello stile del cantautore Fabio De Vincente, schietto e diretto, che parla alla sua lei coinvolgendo l’ascoltatore nel racconto di una relazione che incontra grandi difficoltà umane ma che ha la determinazione di costruire un futuro migliore.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Un giorno, un paio di anni fa, quando io la mia ragazza eravamo senza acqua calda e riscaldamento a Torino d’inverno e con 31€ in due per mangiare una settimana le dissi: ‘Amore sei felice in questa infelicità? Godiamoci questi brutti momenti perchè non ce ne saranno più!’”

Per il videoclip è stata effettuata una scelta ben precisa: Fabio ha preso una foto scattata mentre suonava il pianoforte per la sua ragazza in un club in tarda notte e l’ha trasformata in stile lo-fi con l’aggiunta del lyric.

“VINCENTE”, il nuovo album di Fabio De Vincente, è un progetto impossibile da collocare in un unico filone di genere; si tratta di un racconto autobiografico sincero attraverso le canzoni. Rivolto al main stream è l’esempio perfetto di un crossover moderno, dove il piano è uno degli strumenti più presenti insieme alla scelta di groove tematici.

L’album ha come compositore e autore Fabio De Vincente insieme a Carlo Montanari. Prodotto da De Vincente con “Vicio” (Subsonica) e masterizzato dal vincitore di un Grammy Giovanni Versari (La Maestà).