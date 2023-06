Dj Fede pubblica in digitale “Suono sporco 3”

Il producer torinese Dj Fede pubblica il terzo volume della trilogia che ospita come i precedenti capitoli un’accurata selezione di talenti della scena nazionale

DJ FEDE pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo album, “SUONO SPORCO 3”, pubblicato per New Rapform e distribuito da Believe Music Italia.

A circa tre mesi di distanza dal secondo volume, “Suono Sporco 2”, il producer torinese presenta il terzo capitolo della trilogia di questo progetto che, come il precedente, ospita numerose icone della scena nazionale.

SUONO SPORCO 3 è il diciottesimo album di DJ Fede. Come per i precedenti volumi, il rap e l’hip hop sono le radici sulle quali si fonda il progetto, anche se, in questo nuovo capitolo, il producer dà maggior spazio alle linee melodiche del cantato grazie a due ospiti d’eccezione capaci di valicare i generi: Samuel (Subsonica) e Bunna (Africa Unite). La selezione degli esponenti della scena urban nazionale comprende invece le partecipazioni di: Ape, DJ Bront, DJ Clas K, Claver Gold, Dafa, Daweed, DJ Double S, Eliaphoks, Funky Nano, Giso, Ill Grosso, DJ Kamo, Kento, L’Elfo, Lucci, Mattak, Maury B, Nuumb e Sgravo.

Oltre alle 14 tracce che compongono l’album, DJ Fede include nel progetto il remix-reloaded version di “Beato Te”, brano del 2004 realizzato dal producer torinese insieme a Primo Brown, il compianto talento dei Cor Veleno dall’indelebile penna. Il tappeto musicale del brano, rielaborato da DJ Fede, ospita il testo dell’artista che, a distanza di quasi 20 anni dalla sua incisione, dà l’impressione di essere appena stato scritto. Sul beat, ad impreziosire ulteriormente il brano, la partecipazione di DJ Double S e le strofe di Lucci e di Ill Grosso.

SUONO SPORCO 3 è, così, il coronamento di una mastodontica operazione di instancabile ricerca nata dal profondo sentimento del producer torinese per questa cultura e per queste sonorità. Un’imperdibile occasione per ascoltare una selezione di artisti e liricisti, tra i più brillanti in circolazione, sulle intramontabili produzioni evergreen di DJ Fede.

“Suono Sporco 3” è stato interamente prodotto da DJ Fede, mix e master sono stati curati dal producer insieme ad Alessio Sogno, mentre l’artwork del progetto è firmato da Albe Ok.