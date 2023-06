“Camper in viaggio” su Rai 1 in viaggio a Chioggia e sul Brenta

“Camper in viaggio”, il programma in onda stamani su Rai 1 con Tinto e Roberta Morise, alla scoperta di Chioggia e sul Brenta

Seconda settimana di messa in onda per “Camper in viaggio”: da lunedì 26 giugno a venerdì 30, alle 12.00 su Rai 1, Tinto e Roberta Morise saranno a Chioggia, in provincia di Venezia, nel cuore della laguna dove uomo e natura convivono seguendo un patto millenario di rispetto e generosità. Il camper si fermerà in un campeggio di Chioggia per poi andare ad esplorare la laguna, raggiungendo l’isola di Burano e quella di Mazzorbo. Seguendo il fiume Brenta si dirigeranno verso Dolo, la perla della Riviera del Brenta. Come sempre il viaggio sarà un’occasione di incontri speciali, passeggiate nella storia, esperienze gastronomiche, sport e divertimento sempre insieme ai camperisti. Non mancheranno le missioni del professore Umberto Broccoli e i racconti degli inviati.