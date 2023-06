Stasera su Rai Movie “Il principe dimenticato”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Il principe dimenticato”: ecco la trama del film con protagonisti principali Omar Sy e Bérénice Bejo

Un padre affezionato e una figlia che cresce trasformandosi da bambina in adolescente. Domenica 25 giugno 2023 alle 21.20 in prima serata su Rai Movie verrà trasmesso “Il principe dimenticato”, di Michel Hazanavicius con Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala.

Djibi è un padre single la cui vita ruota attorno alla figlia di sette anni Sofia. Ogni notte l’uomo racconta alla bambina una favola della buonanotte, ambientata nel fantastico mondo di “Storyland”, in cui Djibi si trasforma nel coraggioso Principe Azzurro. Passano gli anni, per l’esattezza cinque, e Sofia è ormai uscita dalla dolce età dell’infanzia per abbracciare l’adolescenza. Ormai è una giovanissima ragazza che non ha bisogno più del padre per ascoltare delle storie, dato che inizia a inventarne di sue. Sofia preferisce sognare di Max, il suo biondissimo compagno di scuola. Crescere per lei è l’avventura più grande, per Djibi una violazione alle regole. In questi racconti, non è più Djibi a rivestire il ruolo principale e dovrà trovare un altro modo per essere ancora una volta l’eroe della vita di sua figlia. Il suo personaggio dovrà affrontare la più eroica delle gesta: cercare di restare nella storia di Sofia.