Previsioni meteo 25 giugno 2023: arriva l’anticiclone delle Azzorre

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 giugno 2023: caldo senza eccessi sull’Italia e prevalenza di tempo stabile con l’anticiclone delle Azzorre

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia e senza il caldo africano dopo la prima ondata che la settimana scorsa ha raggiunto la nostra Penisola. La rimonta dell’anticiclone delle Azzorre anche nella giornata di oggi garantirà temperature nella norma, senza eccessi e soprattutto senza afa. Nel corso della prossima e ultima settimana di giugno i principali modelli confermano un rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre che si estenderà tra il basso Atlantico e l’Europa occidentale. Italia che vedrà così condizioni meteo asciutte ma con caldo moderato: temperature che saranno infatti in media o poco al di sopra.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 25 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo in prevalenza stabile, qualche innocuo addensamento sull’Abruzzo. Al pomeriggio qualche cumulo atteso sull’Appennino, ma senza precipitazioni associate. In serata ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulle coste settentrionali della Sicilia, con qualche pioggia tra Basilicata e Calabria. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Calabria, soleggiato o poco nuvoloso altrove. in serata tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .