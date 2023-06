“Murda Terapia” è l’album di debutto di Nigra

“Murda Terapia”, l’album di debutto di Nigra, è un viaggio nelle emozioni di un ragazzo di provincia: il disco è disponibile online

Murda Terapia il nuovo album di Nigra è un viaggio emotivo all’interno della vita di tutti i giorni di un normalissimo ragazzo di provincia e sulle sue emozioni. Il titolo è una dualità che riprende lo slang americano con il termine “Murda”, che letteralmente sta a significare “carneficina”, per il modo in cui le vicende raccontate nel disco vengono scritte, affiancato al termine “Terapia” indicando che appunto tutto il disco, sebbene raccontato con una verve urban attuale, si basa su un percorso emotivo.

La produzione è stata totalmente curata da Anatema, giovane producer della provincia di Taranto, che con l’aiuto dei Not So Human, Francesco Rubino e Roberto Visentin è riuscito a creare dei sound che vanno dalla trap elettronica, al rap più crudo ispirato alla cultura urban di Buffalo, ai sound più Pop.

Anatema è il coprotagonista effettivo di Murda Terapia, insieme a collaborazioni come Mantra, rapper della provincia di Taranto, D4st e marco, due tra i cantanti più giovani e promettenti pugliesi, i Not So Human, gruppo con cui è stato fatto un remake più cinematico del loro brano “Game”.

Collaborazione di eccezione del disco è Bizarre, noto artista statunitense membro di uno dei più celebri gruppi della storia dell’hip hop mondiale che ebbe come frontman Eminem: i D12.

Murda Terapia è stato preceduto dai singoli “Palayork” e “Lucy” che per certi versi hanno già dato un assaggio del sound che il disco presenta. Il singolo che accompagna il disco è invece “Figli Unici”, scritto a 6 mani con i Not So Human.

Il disco Murda Terapia esce con Be NEXT Music e con distribuzione Sony Music Italia con la collaborazione di Pink Racket etichetta fondata da Francesco “RF” Rubino e lo stesso Nigra.

TRACKLIST

1. Baby Nigra

L’intro del disco fa una fotografia dello stato emotivo di Nigra, con delle introspezioni molto particolari ma anche con dei momenti di spensieratezza. Il tutto su un sound trap di ispirazione americana.

2. Slash 2 feat. Bizarre

È la seconda parte di un pezzo già uscito ovvero “Slash” che con attitudine “rage” si ispira ad un immaginario di Rockstar come quello di Slash. Il genere è fondamentalmente trap, ma mischiato ad una giusta dose di Trip Hop.

3. Primo incontro – murdawasthecase

Un interludio che inizia il viaggio in Murda Terapia, Nigra è seduto davanti alla psicologa che pensa a cosa vorrebbe dirgli. I pensieri si accavallano e finisce tutto in un attacco di ansia. Il viaggio continua.

4. Palayork

Il pezzo racconta non solo Palayork, ma la provincia di Taranto in una chiave festosa e spensierata con piccole dosi di amarezza e riferimenti all’inquinamento e alla mentalità antiquata dei piccoli paesi.

5. Aria / Burnout

Una delle tracce più introspettive del disco, il pezzo parla dell’ “Overthinking” che molte volte può portare la mente ad un Burnout, motivo per cui si ha bisogno di prendere aria e liberarsi dai pensieri opprimenti. Il brano è uno dei più significativi per l’artista e per il suo produttore che, con un sound Pop Trap, si mettono a nudo raccontando dei propri brutti pensieri e brutte esperienze vissute. La frase chiave che vuole racchiudere il significato del pezzo è “Perché sei felice per me se io non lo sono?“.

6. Murda Terapia

Traccia che dà il nome al disco perché rappresenta lo spirito “cazzuto ma emotivo” del lavoro. Nigra racconta la sua storia dall’ adolescenza fino all’ età adulta. Un pezzo non convenzionale ispirato all’hip hop più “classic” ed al soul più moderno. Un vero è proprio sfogo di emozioni per l’artista.

7. Libera Lovin’ – murdashewrote

Secondo interludio del disco. Nigra riposa con la sua ragazza affianco e la sua testa continua ad emettere impulsi e pensieri irrazionali fino a quando di colpo non c’è la fa più e il tutto esplode in un attacco d’ansia, la sua ragazza si sveglia e cerca di calmarlo. Il viaggio riprende

8. Sushi & Sesso

Il brano più giocoso ma anche artisticamente complesso è proprio Sushi & Sesso. Un pezzo spensierato che racconta di “serate mondane” accompagnate da buon cibo afrodisiaco. Il sound riprende molto delle vibrazioni West Coast con delle chicche inedite specie nell’intro del brano.

9. Stunt 666

Aggressività e Swag queste sono le due parole chiavi del nono brano di Murda Terapia. Un esercizio di stile con attitudine Hip Hop su un sound che ricorda molto le sonorità della città di Buffalo.

10. Una Voce feat. Mantra, D4st & marco.

Il pezzo d’amore del disco. Insieme al Rapper “Mantra” ed ai cantanti “D4st” e “marco”, Nigra racconta un amore perduto che continuerà ad inseguire nel tempo. Le sonorità anche qui sono un misto tra Pop e Trap.

11. Lucy

Il pezzo è un concentrato di sperimentazione grazie all’arduo lavoro effettuato dai Not So Human, che hanno mischiato sonorità “cinematic” a evidenti sfumature Future Bass, creando così un sound adatto ad un testo che mette insieme vita reale e momenti di follia mentale quasi onirici.

Segnato da forti atmosfere esoteriche, Lucy vuole essere come un quadro, di libera interpretazione.

12. Il Gioco – murdamurda feat. Not So Human

Terzo interludio. Nigra è al concerto dei Not So Human con uno dei suoi migliori amici ma non sono riusciti ad entrare. Sentono da fuori l’inizio del brano “Game e nel frattempo cerca di contenere tutti i suoi pensieri irrazionali. Finalmente trovano una via di entrata ed il viaggio riprende.

13. Figli Unici

Il singolo che accompagna il disco è Figli Unici, scritto a 6 mani con i Not So Human. Il brano rappresenta un rapporto tra genitori e figlio di amore e odio, dalle litigate agli abbracci, dalle lacrime ai sorrisi il tutto su di un sound Pop Punk.

14. Amare Per Soldi

Il pezzo più Pop del disco. Prodotto da Roberto Visentin (chitarrista del Lost), “Amare per soldi” è un brano che parla di un’amore quasi criminale, una situazione alla “Bonnie & Clyde” su delle melodie Sinthwave Pop.

15. Heartless.REAPEAKS 2021

Il brano risale al 2021, Heartless è il pezzo più sperimentale del disco, un viaggio nell’umanità che ci può essere in tutti. Il brano è ispirato alla Vaporwave e al Future Bass. Nel pezzo ci sono dei Featuring Nascosti ovvero i “Giuditta”, gruppo Indie della provincia di Matera e la cantante lirica “Chiara Ritelli”.

16. Rockaveli(VSNTN Cut) – coldbloodmurda

Ultima traccia del disco, un Remake di “Rockaveli” il singolo uscito prima l’estate 2022 che grazie a Roberto Visentin ha preso una nuova vita molto più Pop Punk. L’interludio finale vede poi Nigra ragionare con calma su tutto quello che in precedenza aveva sbagliato nella sua vita. Il Viaggio è arrivato al termine.