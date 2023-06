Michael Sorriso torna con “Fubu”, il nuovo singolo

“Fubu”, il nuovo singolo del rapper Michael Sorriso, è un omaggio ai primi duemila: il brano è sulle piattaforme streaming

Esce in digitale “Fubu” (http://ada.lnk.to/fubu), il nuovo singolo di Michael Sorriso per ITALIA90 e distribuito da ADA. Il brano anticipa la prossima pubblicazione di un EP di cui Frank Sativa ha curato la direzione artistica. Sul canale YouTube dell’artista è disponibile anche il video ufficiale del brano diretto da Simone Di Gioia.

Ancora una volta, come per gli altri suoi singoli pubblicati da inizio marzo, Michael Sorriso rappa su una produzione musicale di Luke Beats (anche noto come Bassista Sabaudo, stretto collaboratore di Willie Peyote). In questo caso il brano è ispirato al rap dei primi anni duemila, perché pur avendo una ritmica lenta, ipnotica e un’atmosfera “fumosa”, allo stesso tempo ha un sound da club, anche grazie alla potenza dei bassi. Il titolo cita uno dei brand di streetwear più importanti dello stesso periodo storico, Fubu, e così Michael Sorriso racconta queste ispirazioni del pezzo: “In quegli anni rap e streetwear non erano di moda come oggi, soprattutto in Italia, e quando si parlava di hip hop si faceva riferimento solo a un movimento culturale. In Fubu rivendico l’appartenenza a questo movimento e la canzone, anche per differenziarsi dalle tendenze attuali, parte con un ritornello che è il contrario dell’autoesaltazione, perché racconto un periodo negativo. Poi, in ogni caso, prosegue con la strofa in cui c’è una presa di coscienza del mio potenziale…“.

L’artwork di copertina è curato da Woc, fashion designer co-fondatore di ITALIA90 che ha lavorato per tre anni nel team di Virgil Abloh e si è occupato anche della direzione creativa del videoclip.

Michael Sorriso, rapper torinese classe 1990, calca i primi palchi intorno ai 15 anni quando inizia a partecipare alle battle di freestyle. Nel 2008 fonda la crew Milizia Postatomica, con cui pubblica tre mixtape firmandosi Lince e inizia a farsi notare per la qualità della scrittura e la scelta non convenzionale dei temi trattati. Nel 2015 partecipa come finalista al concorso per autori “Genova per voi” e nel 2016 pubblica “Lincertezza”, il suo primo disco ufficiale con le collaborazioni di Murubutu e Willie Peyote. L’anno seguente fonda, assieme a Woc e ad altri artisti, il collettivo ITALIA90, con cui si occupa di moda e arte. Nella primavera del 2020 esce la sua prima canzone in veste di co-autore, “Algoritmo”, di Willie Peyote con il featuring della star giamaicana Shaggy e la produzione di Don Joe. Nel frattempo continua a suonare dal vivo e affina la sua tecnica di scrittura, che diventa sempre più riconoscibile, ricercata ma al tempo stesso d’impatto perché i virtuosismi degli incastri e lo stile per Michael sono un mezzo per esporre un concetto e trattare tematiche personali, politiche e sociali senza scadere in stereotipi e cliché. Il 2021 è l’anno di un cambio importante: il nome d’arte non più Lince ma diventa Michael Sorriso. Nel 2022 oltre a essere sempre più attivo con ITALIA90 – fashion brand ma anche promoter di eventi che fondono musica, moda e arte – pubblica il suo secondo album, “L’incendio”, per Dogozilla con distribuzione Sony music, e fa da open act al tour estivo di Willie Peyote. Nel 2023 inizia a lavorare al primo EP prodotto da ITALIA90 e distribuito da ADA.

