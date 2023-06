L’Antitrust USA blocca acquisizione di Horizon da parte di Amgen

La Federal Trade Commission statunitense ha intentato una causa per bloccare l’acquisizione di Horizon Therapeutics da parte di Amgen

La Federal Trade Commission statunitense ha intentato una causa per bloccare l’acquisizione di Horizon Therapeutics da parte di Amgen per un valore di 28,3 miliardi di dollari. L’azione legale segna la prima volta in più di un decennio che l’autorità di regolamentazione antitrust statunitense cerca di bloccare un’operazione nel settore farmaceutico. Le azioni di Horizon, che ha sede in Irlanda, hanno chiuso la settimana in calo di quasi il 10%.

Secondo l’FTC, l’accordo consentirebbe ad Amgen di utilizzare gli sconti sui suoi farmaci di successo per fare pressione sulle compagnie assicurative e sui gestori dei servizi farmaceutici (PBM) affinché favoriscano i due prodotti di Horizon: Tepezza, usato per il trattamento delle malattie oculari della tiroide, e Krystexxa, usato per il trattamento della gotta cronica refrattaria. Il primo dei due trattamenti non ha alternative sul mercato farmaceutico Usa e anche per l’antigotta le opzioni sono scarse.

“Il dilagante consolidamento dell’industria farmaceutica ha dato alle aziende più potenti la possibilità di aumentare in modo esorbitante i prezzi dei farmaci da prescrizione”, ha dichiarato Holly Vedova, direttore dell’ufficio concorrenza della FTC.

La FTC ha dichiarato che la sua azione fa parte del lavoro in corso in risposta alle diffuse lamentele sugli sconti e le commissioni pagate dai produttori di farmaci ai PBM. “Amgen è solita sfruttare il suo ampio portafoglio di farmaci di successo per ottenere vantaggi rispetto ai potenziali rivali”, ha dichiarato l’agenzia Usa.

Amgen si è detta “delusa dalla decisione della FTC e rimane impegnata a completare l’acquisizione che porterà benefici significativi ai pazienti affetti da gravissime malattie rare negli Stati Uniti e in tutto il mondo. “. Ha dichiarato di aver affrontato le questioni sollevate dall’autorità di regolamentazione e di aver dimostrato che la transazione “non pone problemi di concorrenza legittimi …..e rimane impegnata a portare a termine questa acquisizione, “.

Amgen e Horizon hanno dichiarato che cercheranno di portare a termine l’accordo contrastando la FTC in tribunale. “Crediamo fermamente nei vantaggi di questa acquisizione e intendiamo collaborare con il tribunale per definire un calendario che consenta di chiudere la transazione entro la metà di dicembre”, hanno dichiarato entrambe le società in comunicati separati.

Il presidente della FTC Lina Khan fa parte di una nuova schiera di funzionari antitrust progressisti nominati dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che hanno promesso di adottare una posizione più dura e di reprimere la condotta anticoncorrenziale negli Stati Uniti.

Nell’annunciare la transazione lo scorso anno, Amgen aveva dichiarato che la pipeline di farmaci di Horizon avrebbe “fortemente integrato” il suo portafoglio di ricerca e sviluppo. La pipeline comprende farmaci contro rare malattie infiammatorie e autoimmuni, nonché il trattamento di successo di Horizon per la malattia oculare della tiroide, Tepezza.

“Ci sembra di capire che la FTC e l’attuale amministrazione siano pronte a continuare la loro strategia più aggressiva per scoraggiare le fusioni e acquisizioni, anche se i meriti legali non sono forti, dato che Amgen non ha alcuna sovrapposizione o dinamica anticoncorrenziale con Horizon”, ha dichiarato Michael Yee, analista della società finanziaria Jefferies.

L’azione legale ha colpito anche Seagen, che ha perso oltre il 5% mentre gli investitori valutavano la possibilità che la FTC prendesse di mira altre operazioni nel settore. La biotecnologia focalizzata sull’oncologia ha accettato un accordo da 43 miliardi di dollari per essere acquisita da Pfizer.

Un simile giro di vite dell’antitrust, se dovesse avere successo, sarebbe chiaramente minaccioso per le fusioni e acquisizioni del settore e potrebbe spegnere le speranze di una rapida ripresa del mercato ribassista delle biotecnologie.

Comunicato della FTC