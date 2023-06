Il film “Above Suspicion” stasera su Rai 4: ecco la trama

“Above Suspicion”, thriller in prima serata su Rai 4. Nel cast Jack Huston ed Emilia Clarke, ecco la trama del film

Domenica 25 giugno 2023 alle 21.20 la prima serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) si tinge di crime con il film in prima visione “Above Suspicion”. Il giovane agente dell’FBI Mark Putnam, sposato e con un figlio, viene inviato in missione a Pikeville, città del Kentucky sita sugli Appalachi, dove dovrà indagare su alcuni affari illegali. Mark trova l’informatrice perfetta in Susan, che si invaghisce di lui e vede nell’uomo una possibilità per lasciare la sua vita mediocre in quella città.

Tra Mark e Susan nasce una storia che sarà compromessa da un tragico evento che riguarda proprio Mark e che attira l’attenzione dei suoi superiori oltre che di tutta la città. Grazie al regista Philip Noyce, autore di grandi successi thriller come Ore 10: calma piatta, Sotto il segno del pericolo e Il collezionista di ossa, il film riesce a imbastire un intricato e affascinante intreccio in cui Il bene e il male si confondono e nulla è come sembra. Contribuiscono alla riuscita dell’opera anche gli interpreti Jack Huston, già protagonista del remake di Ben-Hur e tra gli interpreti della quarta stagione di Fargo, ed Emilia Clarke, indimenticabile Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade.