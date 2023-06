“Un fine più grande” è il nuovo singolo di Kublai

Online in distribuzione Artist First “Un fine più grande”, il nuovo e definitivo capitolo di Kublai, in attesa del suo nuovo EP dal titolo “Sogno vero”

É fuori in distribuzione Artist First “Un fine più grande“, il nuovo e definitivo capitolo di Kublai, in attesa del suo nuovo EP, dal titolo “Sogno vero“. Torna il progetto solista di Teo Manzo, che ci aveva tenuto in attesa dal suo esordio omonimo nel 2020, e che oggi ci offre un brano di vibrante oscurità che, incredibilmente, si può anche ballare. Kublai descrive così l’inizio musicale e ufficiale dell’estate e la soluzione finale alla malinconia: ci troviamo in un sogno, è estate, la spiaggia non può essere lontana. Quando arriviamo, il mare è una distesa di inchiostro: scrivere è l’unico modo per non annegare.

BIO:

Kublai è un progetto di musica inedita di Teo Manzo. Il nome deriva dall’omonimo album di esordio del 2020, che immagina una conversazione notturna tra l’imperatore Kublai e Marco Polo. In linea con il concept di questo disco, Kublai vuole essere un progetto dialogico, alimentato dalla collaborazione con musicisti sempre diversi e, per questo, dagli esiti imprevedibili. È il caso di Sogno vero, il nuovo EP in uscita nel 2023, scritto a quattro mani con Mamo (già batterista degli Io?Drama) e prodotto da Vito Gatto.

Teo Manzo è nato e vive a Milano. Cantante, autore, compositore, nel 2015 ha pubblicato Le Piromani, suo primo album solista, che gli è valso diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Fabrizio De André per la Poesia 2016. Nel 2019 ha girato l’Italia come voce del fortunato spettacolo De André 2.0, nato in occasione del ventennale della scomparsa del cantautore genovese. Nel 2020 ha esordito con Kublai, un progetto in forte discontinuità con la canzone d’autore tradizionale, diviso tra elettronica, testi onirici e canto melodico