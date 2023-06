L’azienda svizzera Teoxane: con i Designer Filler la medicina estetica è cura di sé. Il connubio tra scienza e bellezza convince le italiane

Nel mondo post-Covid i trattamenti di medicina estetica non sono considerati un tabù, ma un atto per prendersi cura di sé che accomuna persone di ogni età e con qualsiasi potere d’acquisto. Le imperfezioni non rappresentano un problema, ma un elemento di unicità; e il desiderio più diffuso è quello di vedersi più riposati e radiosi e sentirsi meglio con sé stessi. Si sta verificando una vera e propria rivoluzione della bellezza e Teoxane è pronta a coglierla: l’azienda fondata vent’anni fa in Svizzera, nota in tutto il mondo per i suoi filler dermici a base di acido ialuronico, presenta la sua nuova Brand Platform, che riassume credo, valori e mission di una realtà basata sul connubio fra scienza e bellezza.

«Il nostro obiettivo – afferma il General Manager di Teoxane Italia Giuseppe Buccelli – è quello di continuare a crescere, rafforzando la nostra brand awareness, e infine rafforzare il nostro legame con i professionisti della medicina estetica, offrendo loro un’esperienza formativa sempre più di eccellenza».

La ricerca sulle consumatrici del settore beauty: il 30% delle italiane sono “trend follower”

Per conoscere a fondo le tendenze e le aspirazioni del pubblico Teoxane ha realizzato una ricerca per delineare i profili delle donne “consumatrici di bellezza” in sei Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, UK, Australia). Cinque le categorie che sono emerse: le beauty addicted, le giovani iperconnesse, le senior contente di sé, le disilluse e le “trend follower”. Queste ultime sono il gruppo più presente a livello globale (24%) e soprattutto in Italia, dove raggiungono il 30% delle intervistate: un gruppo trasversale per fascia di età, composto da persone sicure di sé e consapevoli della propria immagine, molto presenti sui social. Sono molto attente ai nuovi trend, ma allo stesso tempo focalizzate su obiettivi precisi, come combattere gli effetti dell’invecchiamento. In questo gruppo, il 20% delle intervistate si è sottoposta a un trattamento filler viso e delle restanti ben il 77% vorrebbe farlo, con la motivazione di volersi sentire bene. Si focalizzano soprattutto sulla sicurezza, sulla naturalezza dei risultati e sul rapporto qualità/prezzo. «Questo significa – commenta Buccelli – che dobbiamo soddisfare le aspettative di un pubblico informato e consapevole, che considera i filler viso come un investimento per prendersi cura di sé».

I Designer Filler Teoxane

La risposta di Teoxane alle esigenze delle consumatrici beauty sono i Designer Filler: un portfolio di prodotti di bellezza sapientemente creati. Ogni prodotto della gamma Teoxane è specificatamente ideato per adattarsi alle aree del viso di pertinenza, tenendo in considerazione la scienza dell’anatomia e della fisiologia per risultati naturali. Prosegue Buccelli:«La nostra gamma di filler dermici Teosyal RHA è un concentrato di scienza che è unico come lo è ogni individuo, ed è dinamico come lo sono le espressioni del volto di ciascun individuo, ed è molto simile all’acido ialuronico contenuto nella pelle. Sono, insomma, filler di cui ci si può fidare: qualità, sicurezza ed eccellenza, confermate da numerosi studi clinici, sono I fondamenti del nostro innovativo processo di produzione e progettazione, interamente Made in Switzerland».

Prodotti che contengono un’esperienza unica al mondo. Da vent’anni infatti Teoxane porta sul mercato prodotti rivoluzionari, dal primo filler dermico specifico per il trattamento del tear trough, ai primi e unici inettabili sviluppati per rispettare il dinamismo del viso (gli unici approvati da FDA per le rughe e le pieghe dinamiche). E ancora: una collection di 5 filler specifici per le labbra e una gamma di prodotti dermocosmetici che utilizza la stessa tecnologia dell’acido ialuronico crosslinkato contenuto nei filler.

La nuova Teoxane Brand Platform: Inject more Beauty into your Life

È quasi un manifesto il nuovo claim scelto da Teoxane: sottolinea un approccio alla bellezza volto a esaltare le caratteristiche uniche di ciascuno, proponendo designer filler e dermocosmetici innovativi, il tutto racchiuso nel concetto della “Teoxane Drop”, perché ogni goccia di acido ialuronico Teoxane è un concentrato di Swiss Science creato per avere un effetto importante sul proprio aspetto e sulla percezione di sé che infine riempie la vita di bellezza. In un mercato della bellezza che è sempre più ampio, eterogeneo e democratico, Teoxane lavora affinché tutti possano sperimentare una scienza mininvasiva che offre risultati immediati, sicuri e naturali.

Teoxane è presente in Italia da dieci anni e nel 2022 ha toccato il traguardo di 2 milioni di siringhe vendute. «Il mercato della medicina estetica in Italia – ricorda Buccelli – è tra i più importanti d’Europa e Teoxane sta crescendo in maniera costante anche al supporto clinico, alla formazione peer-to-peer e alla collaborazione con i medici estetici, dermatologi e chirurghi plastici italiani, nonché con le Scuole e le Società Scientifiche di Medicina Estetica in Italia. Teoxane continuerà a sviluppare nuovi prodotti e a affiancare i medici al fine di aumentare la sicurezza e la qualità dei trattamenti estetici in un panorama dove gli stessi assumeranno sempre di più un valore per il benessere psicofisico delle persone».