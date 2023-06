Su Rai 1 torna “Weekly”: prime tappe a Cesenatico e Napoli

Weekly torna a dare il buongiorno all’Italia su Rai 1. Dal 24 giugno, ogni sabato e domenica, con Carolina Rey e Fabio Gallo: si parte da Cesenatico e Napoli

Dal 24 giugno su Rai 1 “Weekly” darà il buon giorno all’Italia ogni sabato e domenica. Una finestra aperta sull’estate degli italiani, in onda a partire dalle 8.30, per parlare di vacanze, turismo, costumi e società. Carolina Rey e Fabio Gallo da studio condurranno il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti del nostro Paese grazie agli inviati.

Questo fine settimana Rosanna Cacio sarà in diretta da Cesenatico con la famiglia Casadei e Fabrizio D’Alessio sarà in diretta da Napoli per raccontare la bellezza e le centinaia di tipicità del Belpaese, l’arte e i luoghi speciali che fanno dell’Italia una delle mete più ambite dal turismo internazionale. Non mancherà lo spazio affidato a Giulia Bonaudi sull’attualità che tratterà il tema “vacanze” con prezzi in aumento, truffe online, carofrutta, esami di maturità, e una finestra sulla Romagna dall’Arena Campovolo in occasione del concerto per la solidarietà.

E ancora interviste con personaggi dello spettacolo come I gemelli di Guidonia, Maurizio Battista, Anna Falchi e Ronn Moss. Tanta musica sia sabato che domenica con uno spazio dedicato Raffaella Carrà, e un “non talent” condotto da Savino Zaba che vedrà sfidarsi virtualmente due big dello spettacolo. Si parlerà di arte con un artista di studio, di cucina con un piatto della Domenica, sempre accompagnati dalla “morning band” capitanata da Neena (Irene Colzani) con la colonna sonora della prossima estate.