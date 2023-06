Ribaltavapori torna con il nuovo singolo “Saracinesca”

In radio e su tutte le piattaforme digitali SARACINESCA, il nuovo singolo di Ribaltavapori: una manciata di polaroid per descrivere, da una prospettiva inusuale, l’universo umano

SARACINESCA il nuovo singolo di RIBALTAVAPORI, terzo estratto dal primo album di brani inediti del cantautore triestino. SARACINESCA è una canzone dalle atmosfere vintage, spensierata e giocosa: affidandosi allo squisito basso funky di Francesco Candura e alla fine batteria di Toni Bruna, RIBALTAVAPORI articola una narrazione per immagini, una manciata di polaroid che dipingono in maniera puntuale l’universo umano che si articola oltre le fessure di una saracinesca.

“SARACINESCA nasce da un sogno, racconta il mondo dagli occhi attenti di una “particolare” saracinesca, alla quale regalo la vista per descrivere, da una prospettiva inusuale, quel che ci circonda, sia le cose piacevoli che quelle un po’ meno”.

Link: https://spoti.fi/3G0kbsn

C’è una coppia che si concede un lungo bacio mentre si ripara dalla pioggia, una commessa nascosta dai maglioni di cashmere in offerta, un personaggio losco dallo sguardo torvo che si aggira furtivo, una ragazza che attende, al riparo dalle luci della strada.

Alla produzione artistica, Sesto, songwriter, producer e sound engineer giuliano: negli anni, grazie alle esperienze live e in studio, si è avventurato negli Stati Uniti, in Sudamerica e in tutta Europa, scoprendo nuova musica e lasciandosi contaminare da essa.

Metà sardo, metà catalano, Antonio Uras, in arte RIBALTAVAPORI, porta dentro di sé il fascino delle terre di confine: come Trieste, città che lo ospita da molti anni, mostra ma non svela. Nella sua penna, umori come piccoli approdi ed emozioni come colline che interrompono la monotonia dei campi, pensieri sospesi sui moli, in bilico su antichi pontoni galleggianti che si intravedono appena, tra le nebbie del porto.

Il termine RIBALTAVAPORI è preso in prestito dal dialetto triestino: è il nome che si usa da sempre per il latterino (Atherina Hepsetus), un pesce di mare dalla mole piccolissima, povero ma amatissimo, di cui non si scarta nulla. Come nella musica di questo cantautore.