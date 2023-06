Gli episodi 7 e 8 de “L’amica geniale” su Rai 3: la trama

In prima serata su Rai 3 gli episodi 7 e 8 della prima stagione de “L’amica geniale”: la trama de “I fidanzati” e “La promessa”

Rai 3 ripropone in prima serata, sabato 24 giugno 2023, gli episodi numero 7 e numero 8 della prima stagione della fortunata serie televisiva “L’amica geniale”.

Nell’episodio 7 dal titolo “I fidanzati”, Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due decidono di sposarsi. Il ragazzo entra in affari con i Cerullo, decidendo di investire sui modelli di scarpe progettati dalla sua futura moglie. Elena, per restare al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, per cui non prova, però, dei veri sentimenti.

Nell’episodio 8 dal titolo “La promessa,” le scarpe Cerullo non hanno successo e Stefano si vede costretto a chiedere aiuto ai Solara per non chiudere l’impresa. I Solara accettano ma pongono una condizione che mette a rischio il matrimonio tra Lila e Stefano. Elena, che intanto sta scrivendo un articolo che le ha commissionato Nino, prova a ricucire lo strappo tra i due promessi sposi.