Claudia Sacco dedica “Hey Giulia” alla sorella

“Hey Giulia”, la nuova canzone di Claudia Sacco disponibile in radio e in digitale, è una dedica all’amore nei confronti della sorella

È uscito “Hey Giulia“, nuovo singolo della giovane cantautrice Claudia Sacco. Il brano è una profonda dedica alla sorella maggiore Giulia, con la quale ha un bellissimo rapporto. Le due sono molto complici e unite da un legame indissolubile, uno dei sentimenti più preziosi al mondo, l’amore puro, vero e sincero tra sorelle.

Si tratta di un pezzo molto intimo che racconta, verso dopo verso, tanti piccoli momenti tra sorelle, di quelli che difficilmente si raccontano a parole, ma che si possono scoprire aprendo un cassetto che racchiude tantissimi ricordi. Quel cassetto è cresciuto insieme alle due ragazze, custodendo prima semplici calzini, poi bambole, poi trucchi. Uscire da lì, da quel mondo perfetto, per affacciarsi alla realtà, spaventa, ma fa meno paura sapendo di poterlo affrontare insieme.

Giovanissima cantautrice classe 2006, Claudia Sacco inizia a prendere lezioni di canto individuale a 4 anni (CDPM di Bergamo), a 10 anni entra nel Coro Voci Bianche Gli Harmonici di BG, diretto dal M.o Fabio Alberti.

Dai 12 anni prende lezioni di pianoforte. Ora ha 17 anni e sta per concludere il 4° anno del Liceo Musicale di LI dove studia canto e pianoforte. Frequenta inoltre il corso di presenza scenica col M.o Campagnoli, di perfezionamento vocale col M. Pitteri e di chitarra col M. Daniele Pistocchi. Nel 2014 Tour Music Fest e nel 2017 partecipa al 34° concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” ad Arezzo.

Nel 2019 vince il 1° premio al 6° Concorso corale Città di Riccione e l’anno successivo il 1° premio al Concorso Voci D’Oro e Dintorni di Montecatini Terme, categoria Junior con “Cuori Per Bersagli”, di cui ha scritto la musica.

Nel 2021 partecipa al talent The Coach (La7Gold) e nel 2022 riceve il premio per la “Miglior Melodia” al concorso Musica E’.

Debutta nel febbraio 2020 con il primo singolo “Piume Di Cobalto” seguito da “Tra il Silenzio e il Rumore“, “Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine”, “Vorrei Essere la Neve” e “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1° agosto 2020 ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Management Sorry Mom – Be NEXT music, con la cui collaborazione escono nel 2021 il primo singolo “Emma“, seguito da “America”, di cui Claudia scrive sia il testo che la musica (nelle altre canzoni il testo è scritto dalla sorella Giulia), e da “Lividi”.

Nel 2022 pubblica “Come glielo dico” e “Orione”, singoli di cui Claudia scrive musica e testo. Il 2023 è il turno di “Testa Bassa” seguito dall’ultimissimo “Hey Giulia“.