A Corinaldo la Notte Romantica dei Borghi: il programma

Per la Notte Romantica dei Borghi, Corinaldo si veste di danza contemporanea e urban con il progetto Beauty in the Beauty, Paesaggi, Radici, Comunità

Il 24 giugno, per la Notte Romantica dei Borghi, Corinaldo (AN), l’eletto borgo più bello d’Italia nel 2007, si veste di danza contemporanea e urban con il progetto Beauty in the Beauty, Paesaggi, Radici, Comunità del Gruppo Danza Oggi e un assaggio di quello che sarà il Festival di danza urbana che dal 7 all’8 luglio abiterà gli spazi della cittadina marchigiana, con la sua cinta muraria risalente al XIV secolo.

Nella città palcoscenico da cui è partito il progetto Archeodanza Beauty in the Beauty – anche protagonista a Expo Dubai nel 2022 per raccontare il confronto fra il patrimonio storico, artistico e architettonico dei borghi italiani e i linguaggi contemporanei declinati nella loro forma più urbana – torna così la squadra di danzatori capitanati da Patrizia Salvatori, con incursioni artistiche a passi di “urban” con le coreografie di Ilenja Rossi, la danza contemporanea di Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati – ideatori delle coreografie ispirate a Gelsomina e Zampanò già protagonisti alla Casa del Cinema di Roma in occasione del Premio dedicato a Giulietta Masina – e la musica di Black Sugar, Soap Opera e Oasi di Parole e Musica di Roberta Arduini.

Protagonisti di questa notte romantica dei borghi eccezionalmente danzata saranno le vie, le piazze e i luoghi rappresentativi della città di Corinaldo: scenografie architettoniche dai profili caratteristici e sospesi nel tempo, tra cui la Piazzetta dell’Amore, Largo X Agosto e Largo XVII Settembre, che saranno oggetto di inedite visite guidate danzate tra tradizione e contemporaneo, musica e incursioni di artisti, musicisti e performer che li animeranno, accompagnando il pubblico attraverso coreografie, duetti danzanti e improvvisazioni itineranti.

Il 2022 segna l’exploit della collaborazione tra la struttura di produzione GDO Gruppo Danza Oggi e quella di alta formazione UDA Urban Dance Academy che, in un sodalizio artistico e di visione culturale tra i direttori delle due strutture, porta alla nascita della Compagnia GDO/UDA, applaudita in Corea al suo esordio. La compagnia raccoglie ed illumina i migliori talenti usciti dal percorso formativo dell’UDA e trova nel circuito produttivo del GDO, con la sua visione di ricerca e promozione del talento, poetica e linguaggio urban contaminato. Un integrarsi di percorsi che hanno nella figura della coreografa Ilenja Rossi da un lato e della producer Patrizia Salvatori dall’altro, quella unità di intenti, sensibilità e capacità necessarie.

“Il lavoro coreografico rappresentato” spiega Patrizia Salvatori “si radica perfettamente nella contemporaneità di una danza che porta con sé lo spirito, la poetica, l’energia, la verità del mondo Urban, che viene espressa sia attraverso una drammaturgia teatrale di contenuto sia attraverso l’utilizzo delle suggestioni musicali volte a creare quel rapporto di emozioni e sentimenti di cui oggi più che mai si ha bisogno nella società e quindi nel teatro, che emoziona e condivide.

L’Archeodanza di Beauty in the Beauty, nel progetto di Paesaggi Radici Comunità, apre letteralmente le danze come anteprima dell’ormai consueto Festival Danza Urbana di Corinaldo, che il 7 e l’8 luglio animerà il borgo nel cuore delle Marche di danza tra ospiti, nuove tendenze e linguaggi.

Info e programma http://www.gruppodanzaoggi.com