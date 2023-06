Sigo su YouTube con il videoclip di “Margine”

In “Margine”, disponibile anche su YouTube, Sigo racconta di tutti quei momenti in cui si sente inferiore a tutto ciò che lo circonda

Fuori il nuovo videoclip di “MARGINE”, l’ultimo singolo di SIGO in collaborazione con VEVO e MATILDE DISCHI. Il brano è nato dalla voglia dell’artista torinese di sperimentare, andare fuori dalla comfort zone e spogliarsi di tutte le insicurezze che lo tormentano. Sigo racconta di tutti quei momenti in cui si sente inferiore a tutto ciò che lo circonda, sovrastato dagli stereotipi di una società indirizzata verso l’apparenza e la perfezione. La produzione è stata realizzata da LOGAN (produttore e dj italiano) in occasione delle candidature per XFACTOR 2022, così da avere un brano inedito e personale da presentare alla commissione del talent.

Il videoclip ci riporta negli anni ’70, con i due protagonisti che vivono una storia altalenante dovuta proprio alle insicurezze dell’artista. Non si riesce a capire cosa abbia portato la coppia ad arrivare a quel punto di non ritorno. Il tutto viene raccontato tramite un diario che è punto cardine della storia.

Prima della pubblicazione sui canali digitali, il brano è stato eseguito in tutti i concorsi e live ( tra cui il Tour Music Fest 2022, per il quale ha passato le selezioni iniziali) a cui l’artista ha partecipato nel corso del periodo estivo. Sigo considera il nuovo singolo un cavallo di battaglia che rappresenta in tutto e per tutto il suo modo di essere e il suo stile artistico del periodo attuale. Il brano è uscito on air su tutto gli store digitali di musica ad ottobre 2022.