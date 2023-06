Oggetti smarriti: Palermo, Firenze, Torino capitali degli smemorati

Tra vestiti, chiavi, telefoni, portafogli e cose molto più bizzarre, anche quest’anno Uber condivide la classifica Lost & Found degli oggetti smarriti

Come ogni anno, Uber Lost & Found Index fornisce un’istantanea degli oggetti più comunemente dimenticati a bordo dagli utenti e di quelli più bizzarri. L’indice mette in evidenza quali città sono state le città più “smemorate”, ma è allo stesso tempo un auspicio per non dimenticare i propri beni nel tanto atteso periodo in arrivo, quello dei grandi viaggi estivi, quello in cui si pianifica e si corre verso la propria destinazione per godersi le meritate vacanze.

Le città italiane più smemorate, secondo questa particolare classifica, sono le seguenti:

Palermo Firenze Torino Catania Napoli Milano Roma

In quanto al tipo di oggetti, vestiti, telefoni, chiavi e portafogli sono ancora una volta in cima alla lista degli oggetti più comunemente dimenticati, ma come sempre gli utenti di Uber, nel mondo, si sono lasciati alle spalle anche qualche oggetto piuttosto insolito. Quest’anno si è dimenticato a bordo letteralmente di tutto, da un ornamento natalizio di Danny DeVito, a una macchina del fumo, a sei cheesecake, solo per citarne alcuni.

La top 10 degli oggetti più dimenticati a bordo di Uber

Vestiti Telefoni Zaini e borse Portafogli Cuffie/auricolari Gioielli Chiavi Libri Computer portatili Orologi

I 10 oggetti smarriti più… bizzarri

Degli ornamenti natalizi di Danny DeVito Il mio cane è a bordo!!! …Un barboncino giocattolo. Un berretto blu con la scritta “Adoro l’odore del carburante per aerei al mattino” Una macchina del fumo Alcuni stracci da bowling Un braccialetto elettronico Un monociclo Mezzo litro di sangue finto Una stampante e un sex toy telecomandato Una spilla con Gesù che tiene una fetta di pizza

Facendo una panoramica tra gli smemorati viaggiatori del mondo che hanno scordato degli oggetti a bordo di Uber, ecco i risultati:

Tra i canadesi più smemorati si è perso tutto, da un lenzuolo a una penna Apple a una mensola del bagno. Mentre i taiwanesi hanno lasciato una confezione regalo che sembra un tuorlo d’uovo, una cintura nera, una macchina per la pressione sanguigna, un pupazzo di delfino giallo e cibo per cani. I londinesi invece hanno scordato in macchina del buon pesto, una spada di plastica per Halloween, tutori per le caviglie e addirittura un’idropulitrice. Invece i francesi hanno dimenticato, tra le altre cose, un tiralatte, svariate chiavi di automobili e un cappello di New York City.

In Messico, a quanto pare, sono state lasciate in auto delle panche da palestra, molto, moltissimo mais e dello shampoo. Anche in Brasile si sono impegnati, scordandosi confezioni di pollo, scarpe da ginnastica e mouse per il computer. Non da meno l’Arabia Saudita, dove è stato lasciato in auto un sacco di riso, un grande orecchino di diamanti e dei vaporizzatori. Infine in Costa Rica sembra abbiano dimenticato una borsa arancione con dentro un canguro unicorno, un monopattino, una trapunta e un costoso maglione.

Istruzioni su come recuperare gli oggetti smarriti:

Il modo migliore per recuperare un oggetto smarrito è chiamare l’autista, ma se l’oggetto dimenticato è proprio il telefono, è possibile accedere al proprio account da un computer.

Ecco cosa fare:

Clicca su “I tuoi viaggi” e seleziona il viaggio in cui hai dimenticato qualcosa. Scorri verso il basso e clicca su “Trova oggetto smarrito”. Clicca su “Contatta il conducente per un oggetto smarrito”. Scorri verso il basso e inserisci il numero di telefono a cui si desidera essere contattati. Clicca Invia. Se hai perso il telefono, inserisci il numero di un’altra persona (puoi farlo accedendo dal tuo account su un computer o utilizzando un altro telefono). Il telefono squillerà e si metterà in contatto direttamente con il numero di cellulare dell’autista. Se l’autista ti risponde e conferma che l’oggetto è stato ritrovato, concordate un orario e un luogo convenienti per incontrarvi e restituirvi l’oggetto. Se l’autista non risponde, lascia un messaggio vocale dettagliato che descriva l’oggetto e il modo migliore per contattarti.