Il film “Jiu Jitsu” con Nicolas Cage su Rai 4: ecco la trama

Su Rai 4 in onda “Jiu Jitsu”, arti marziali contro gli alieni in prima serata. La trama del film con Nicolas Cage, Frank Grillo, Alain Moussi e Tony Jaa

Invasioni aliene e maestri di arti marziali sbarcano in prima serata e in prima visione su Rai 4 il 23 giugno con il fanta-action “Jiu Jitsu”, un film di arti marziali, scanzonato e divertente, che si fonde con le suggestioni della fantascienza mettendo in scena un fantasioso “mortal kombat” tra esseri umani ed extraterrestri. Per salvaguardare l’ordine sulla Terra da una annunciata invasione aliena, ogni sei anni un campione di arti marziali deve scontrarsi con un guerriero extraterrestre.

Quando il veterano di guerra e maestro combattente Jake Barnes si rifiuta di affrontare il leader degli invasori, l’uomo viene ferito e lasciato in fin di vita. Jake perde la memoria e il futuro dell’umanità è nelle mani degli invasori, a meno che l’uomo non riacquisti coscienza della situazione e provi un ultimo disperato tentativo per salvare la Terra. Protagonisti Nicolas Cage, Frank Grillo e le star del cinema action Alain Moussi e Tony Jaa. Regia di Dimitri Logothetis.