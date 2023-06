“Geroglifiche” è il nuovo EP di Nicola Malpensi

“Geroglifiche” di Nicola Malpensi è prodotto da VaDeMa Music di Massimo Buonomo con le produzioni di Stefano Di Meglio e la distribuzione della Garage Noise Label

Nicola Malpensi con Geroglifiche lancia il suo primo EP dove in 10 brani tra italiano e inglese ci mostra tutta le sue influenze musicali e la sua fantastica voce.

Dotato di un timbro vocale unico i brani sono un viaggio in un elettro pop moderno.

spoti.fi/3Yhzbs5

Nicola Malpensi è un cantante, autore Italiano. Nasce a Burgas, in Bulgaria, il 13 marzo del 1995, viene adottato nel dicembre del 1997 e cresciuto a Bologna in Italia. Avviato agli studi musicali fin da piccolo sotto direzione della madre, figura importante per il cantante, studia chitarra, violino e voce. Influenzato particolarmente dalla musica classica, fino ai primi anni 2000 il sogno di Nicola è quello di dirigere le orchestra. Nel 2009 con la morte di Michel Jackson e la pubblicazione dell’album “I Look To You” di Whitney Houston, le carte in tavola cambiano in maniera drastica. All’età quindi di 14 anni Nicola decide di cambiar rotta e di dedicarsi interamente al canto. Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner, James Brown, Aretha Franklin, Sam Cooke, Wilson Pickett, Stevie Wonder, Ray Charles, Jackie Wilson, Sam Cooke, solo per citarne alcuni. Le storie e la musica di questi grandi artisti, influenzeranno lo stile nel modo di cantare di Nicola per sempre.

“Ho avuto momenti in cui non sapevo se il giorno dopo mi sarei svegliato, eppure la musica di Tina Turner la notte mi sussurrava all’orecchio che ce la avrei fatta”. In un percorso autodidattico, impegnato, che vede Nicola alla costante ricerca della forma e del suono, iniziano le prime composizioni, voce e chitarra. Importanti anche i numerosi viaggi, la conoscenza della lingua e della cultura inglese. Dopo essersi dedicato per qualche anno al “cantautorato”, nel 2017 debutta in televisione a Videofestival Live con il brano “I’m In Love With You”. In giuria Mara Maionchi e Alexa, che lo eleggono Vincitore dell’edizione. L’anno porta con se, insieme a tante soddisfazioni, alcune complicazioni nel privato, che portano l’artista a fare scelte, quali quella di abbandonare gli studi intrapresi a Trento, per dedicarsi interamente alla musica, iscrivendosi quindi al conservatorio di Parma. A questo punto, potendosi dedicare interamente alla musica, seguono ulteriori successi, nel 2018 Castrocaro su Rai 1, Nicola vince il Premio per il Brano più Radiofonico “Chiara” prodotto insieme Loris Ceroni, nel 2019 The Singer a Milano. Le prime pubblicazioni arrivano in collaborazione con Andrea Campogrande, produttore e amante della musica, amico di Nicola: nell’agosto del 2019 N“ othing (Tell Me What’s That Talking Baby) ”, che riscuote un discreto successo affiancato anche però da tante critiche. Il duo Malpensi – Campogrande si rimette in gioco ne Maggio del 2020 pubblicando “Fall (Closer To The Heart Of Yours)”, che riscuote finalmente il successo preposto. Fall rimane ad oggi il brano dell’artista con il maggior numero di ascolti. Seguono altri singoli fino ad arrivare al 2021 con il primo singolo in lingua italiana “Maddalena”. Da qui viene notato dall’agenzia di Massimo Buonomo (VaDeMa Music) e oggi finalmente esce il suo primo EP “GEROGLIFICHE” con la GARAGE NOISE LABEL