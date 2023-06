Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfidano sul ring a Las Vegas

Elon Musk e Mark Zuckerberg pronti a battersi sul ring a Las Vegas. A lanciare il guanto di sfida è stato Musk, infastidito dalla possibile nascita di un social simile a Twitter

È scontro tra titani dei social network. Il patron di Tesla e Twitter Elon Musk ha sfidato Mark Zuckerberg a battersi. Il motivo? Pare che il fondatore di Facebook abbia intenzione di creare un social molto simile a Twitter, che si chiamerebbe Threads, connesso con Instagram. La cosa non è andata giù a Musk che in ‘un cinguettio’ ha dichiarato: “Sono sicuro che la Terra non vede l’ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni”. Quindi la sfida a singolar tenzone: “Sono pronto a un combattimento ‘ in gabbia’ se lui se la sente”.

L’antagonista non se lo è fatto ripetere due volte e su Instagram ha chiesto il luogo dell’incontro e Musk ha indicato il Vegas Octagon di Las Vegas. A confermare che i due fanno sul serio è stato Dana White, il presidente della Ufc, l’organizzazione leader mondiale nelle Mma secondo il quale quello tra Musk e Zuckerberg sarebbe sicuramente l’incontro più visto di sempre.

CHI AVREBBE LA MEGLIO TRA MUSK E ZUCKERBERG?

Se i due ‘gladiatori dei social’ si dovessero battere davvero chi avrebbe la meglio? Il più quotato è Mark Zuckerberg, essendo un esperto di ju jitsu. Ma il 51enne Musk, anche se non particolarmente in forma, ha un’arma segreta: “The Walrus” (la mossa del tricheco) “mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla”, ha dichiarato il multimilionario.