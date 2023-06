Contemporaneamente SAPORI e ARTE: prorogate le iscrizioni al concorso

Prorogata al 24 luglio 2023 la data di scadenza per la presentazione delle opere concorso d’arte “CONTEMPORANEAMENTE SAPORI E ARTE”

E’ stata prorogata al 24 luglio 2023 la data di scadenza per la presentazione delle opere di fotografia, mosaico, pittura per il CONCORSO D’ARTE “CONTEMPORANEAMENTE SAPORI E ARTE” 1° EDIZIONE che ha la finalità di promuovere e valorizzare il sapore nell’arte contemporanea.

Il Concorso indetto da CARP Associazione di Promozione Sociale e Fossa dell’ Abbondanza in collaborazione con lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery, con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani è patrocinato da ALMA Scuola Internazionale Di Cucina Italiana – Colorno, e si avvale del sostegno di RomagnaBanca Bcc – Bellaria Igea Marina e Gioielleria Cellarosi – Ravenna.

Il tema del Concorso è centrato sul connubio artistico e culinario, ovvero la sensazione del gusto da tradurre in un oggetto o in una immagine – non didascalica – in modo da rendere visibili e/o percepibili i sapori con gli altri sensi che non prevedano l’assaggio. È un procedimento analogo a quello della sinestesia – per cui si accostano termini appartenenti a sfere sensoriali differenti – già usata ad esempio nella poesia simbolista da Baudelaire a Rimbaud e in arte da Kandinskij, con l’associazione di colori e note musicali.

Il Concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni, senza limiti di sesso o nazionalità.

Le opere, per partecipare al Concorso, dovranno poter essere classificate come opere d’arte a muro anche se in piena libertà stilistica e tecnica e dovranno essere inedite.

Tutte le informazioni unitamente al bando del concorso sono disponibili al sito: https://www.pallavicini22.com/2022/11/18/concorso-darte-contemporaneamente-sapori-e-arte-1-edizione/ o possono essere richieste all’indirizzo mail: concorsoarteesapori2023@gmail.com.