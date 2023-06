Su YouTube il videoclip del nuovo singolo di Sampaolo

È disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo “BELLO MA INUTILE” di Sampaolo: il brano è anche in rotazione radiofonica

Disponibile su YouTube il videoclip di Bello Ma Inutile, il nuovo singolo del cantautore orvietano/romano Sampaolo.

Bello Ma Inutile è una canzone sulla speranza e sulla solitudine che comporta nel crederci intimamente. È un brano che riguarda gli ostacoli di tutti i giorni e come, in fondo, i grandi slanci abbiano molto meno significato e forza del saper vivere sul serio le cose che ti capitano quotidianamente.

«Il video – dichiara l’artista Sampaolo – è un ballo a due e in solo, una danza leggera con la quale si dovrebbero affrontare (o, in realtà, si affrontano) tutte queste cose, senza farsi incastrare da una cornice, ma cercando di uscire fuori, con leggerezza, senza smettere di ballare. Ma è anche una specie di mondo incantato fatto delle storie che ci raccontiamo, le bugie di sempre, al di fuori della realtà, dove continuiamo a ballare anche se fuori contesto».

Con la regia di Giacomo Latorrata, con il quale, già da Compleanno Al Pigneto, si è creata una bellissima intesa artistica, il video è stato girato a Roma, Parco dell’Aniene, da un’idea comune con Sampaolo. Nel video compaiono Alice Pelle (cantautrice, pianista e amica/collaboratrice di Sampaolo) e Maurizio “Johnny” Volpetti (amico di molte tournée di Sampaolo con i Brigitte Bordeaux dei quali è il batterista).

Classe 1976, Cantautore, Ufficiale dell’Esercito, mezzo orvietano e mezzo romano, Sampaolo cresce a Roma e si avvicina alla musica dalla scuola fra la fine degli anni’80 e i primi ’90. Nel 1998, a Torino, pubblica, in maniera indipendente, i primi due album con il progetto Quinta Istanza del quale era voce, chitarra e produttore. A Udine, dal 2002, partecipa alla scena musicale friulana con il gruppo Birragratis. Tornato a Roma dopo 10 anni di peregrinazioni in Italia e all’estero, incide un EP (promenade) con l’etichetta SiFaRe e, subito dopo, si unisce alla band blues The Johnny’s Band come voce e compositore raggiungendo diversi riconoscimenti (Metropolitan Blues Summit 2009 fra gli altri) e partecipando per tre edizioni consecutive al Villa Celimontana Jazz Festival, pubblicando l’EP Johnny Blue. Nel 2010 fonda il duo Brigitte Bordeaux, chitarra/voce e batteria, e gira in lungo e in largo l’Italia come Busker in numerosissimi festival e locali pubblicando nel 2016 l’album Padri e Figli. Nel 2018 comincia a ragionare sul suo progetto solista, anche grazie all’amicizia con Luca Carocci, ora suo produttore, facendo uscire il singolo “Una Scritta Sul Muro” (2018) e, con Luca, Compleanno al Pigneto (2021) che in poco tempo riceve migliaia di visualizzazioni. A Orvieto è fra i 4 fondatori del progetto Folk Panda, Officina Cantautori, format culturale che promuove chi scrive canzoni.