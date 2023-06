In prima serata su Rai 3 “Prima della Messa – Bernstein a Caracalla”. Il dietro quinte di una delle opere più coinvolgenti del compositore americano

Un viaggio nella realizzazione di un grande spettacolo teatrale, raccontato dalla primissima idea fino al “si alzi il sipario!”: è “Prima della Messa – Bernstein a Caracalla”, prodotto da Panamafilm in collaborazione con Rai Documentari e in onda giovedì 22 giugno alle 21.20 su Rai 3. “Prima della Messa” proprio perché lo spettatore assiste a tutto ciò che accade prima della messa in scena di “Mass”, ritenuta una delle opere più originali e coinvolgenti del compositore americano, considerato dalla critica come il secondo miglior direttore d’orchestra di tutti i tempi. “Mass” non è un’opera, non è un concerto, sembra a tratti un musical, ma in realtà è un pezzo di teatro, come lo definiva lo stesso autore Leonard Bernstein. Messo in scena in quello che non è un teatro vero e proprio ma un sito archeologico straordinario, per la regia di Damiano Michieletto, “Mass” diventa così un’esperienza che merita di essere raccontata nella sua creazione.

Da dove nasce uno spettacolo così? Come si fondono la musica e il canto, il balletto e la recitazione con gli street singers? Nel 1970, “Mass” venne commissionato a Bernstein da Jaqueline Kennedy per l’inaugurazione del Center of Performing Arts di Whashington in memoria del marito assassinato, John Fitzgerald Kennedy. Lo spettacolo, dopo mezzo secolo, è ancora attualissimo per i temi che Bernstein volle affrontare con quest’opera non convenzionale: la pace, i muri che dividono i popoli, la ricerca della spiritualità.

“Prima della Messa” svela al pubblico i segreti delle grandi opere teatrali attraverso le parole e le emozioni di tutte le persone che lavorano per dare vita a uno spettacolo maestoso.

Nel documentario, la regista Annalisa Mutariello alterna le voci dei protagonisti di questa prima alle Terme di Caracalla, con quella del Maestro Bernstein, innovatore geniale che ha saputo parlare a generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. E proprio la musica di Bernstein è elemento cruciale e filo conduttore del documentario: i brani dell’opera non vengono relegati ai soli momenti delle prove, ma sono usati come sottofondo al racconto, dove le immagini si alternano tra passato e presente.

“Prima della Messa” accompagna lo spettatore, in un crescendo di emozioni, fino all’alzarsi del sipario dell’inaugurazione della stagione estiva dell’Opera di Roma del 2022, quando il regista Damiano Michieletto ha firmato la prima esecuzione in forma scenica di Mass in Italia, prima di allora eseguita esclusivamente sotto forma concertistica.

Il cast annovera alcuni tra i più grandi nomi del panorama artistico italiano e internazionale, a partire proprio dal regista Michieletto: Eleonora Abbagnato, Alessio Vlad, Simone Repele, Sasha Riva, Susanna Salvi, Claudio Cocino, Diego Matheuz, Markus Werba, Roberto Gabbiani. Al documentario hanno preso parte anche la figlia di Leonard Bernstein, Nina, e il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone.