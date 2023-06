“La paura” è il nuovo singolo della siciliana Nòe

In rotazione radiofonica e in radio “La paura”, il nuovo singolo della cantautrice siciliana Nòe che anticipa l’uscita dell’album di inediti

Si intitola “LA PAURA”, il nuovo singolo della cantautrice siciliana “NÒE”, in radio e in digitale (https://bfan.link/la-paura). Terzo singolo tratto dal primo album di inediti, “Troppo caldo all’improvviso”, in uscita per Freecom, “La Paura” è costruita su una specie di mantra (“cosa vuoi?”) dal sapore urban che, a braccetto con le ansie di tutti i giorni, disegna un brano circolare, che ben rispecchia il circolo vizioso nel quale ci si può ritrovare per colpa della paura.

“Il brano è un dialogo con le mie paure – è il commento di Nòe – Molto spesso la paura viene vista come un mostro da demonizzare. Sono sempre stata in lotta continua con le mie ansie, in perenne corsa contro il tempo e scappando da ogni fallimento. Invece ho finalmente capito che bisogna comprenderla e trovare la forza di parlarle, da soli o facendosi aiutare da qualcuno”.

Troppo caldo all’improvviso” è una collezione di otto brani in cui la voce di Nòe racconta spaccati di vita, con costanti riferimenti al ruolo evocativo della natura e dei luoghi d’origine. Una narrazione a volte cruda ma efficace, che vuole ridurre al minimo la distanza con gli ascoltatori.