I pazienti con esofagite eosinofila hanno allergie alimentari più gravi

I pazienti con allergie alimentari ed esofagite eosinofila (EoE) hanno più allergie alimentari, un numero maggiore di reazioni allergiche e una maggiore gravità della reazione, secondo uno studio pubblicato su The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Queste differenze possono indicare un fenotipo di allergia alimentare più grave, hanno scritto Katherine M. Guarnieri del dipartimento di pediatria, Università di Cincinnati College of Medicine e colleghi.

I ricercatori hanno consultato i dati di 6.074 pazienti con allergia alimentare arruolati nel registro dei pazienti Food Allergy Research & Education (FARE), compilato tra maggio 2017 e dicembre 2020. Questi pazienti hanno completato il sondaggio sulla storia delle allergie alimentari a 44 voci. Inoltre, 4.676 di questi pazienti hanno completato anche il sondaggio sulle reazioni allergiche alimentari a 61 voci.

I pazienti avevano un’età compresa tra meno di 1 anno e più di 80 anni, con un’età media di 19,46 anni ( deviazione standard, 18,49) e mediana di 13 anni. Anche la coorte era composta per il 57% da donne, con il 95% che viveva negli Stati Uniti. I dati demografici includevano: 83% bianchi, 7% multirazziali, 4% asiatici e 3% neri e 7% identificati come ispanici o latini.

Il 5% di questi pazienti presentava EoE coesistente. Non c’era alcuna differenza significativa nell’età attuale al momento dell’indagine o nell’età al momento della diagnosi di allergia alimentare tra i pazienti con EoE e quelli che non avevano EoE, hanno detto i ricercatori. Inoltre, mentre il 52% dei pazienti con esofagite e il 57% dei pazienti senza erano donne, i ricercatori non hanno considerato questa differenza significativa.

Un modello di regressione logistica multivariata, tuttavia, ha rilevato che i pazienti di sesso maschile avevano una probabilità 1,3 volte maggiore rispetto alle pazienti di sesso femminile di avere EoE (95% CI, 1,04-1,72). Questo modello ha anche rilevato che i pazienti asiatici avevano meno probabilità di segnalare EoE rispetto ai pazienti bianchi (OR aggiustato = 0,24; 95% CI, 0,078-0,77).

Inoltre, i pazienti con un genitore o un fratello con un’allergia alimentare avevano una probabilità 2,1 volte maggiore di avere EoE coesistente (95% CI, 1,63-2,66). Anche i pazienti con comorbilità allergiche o immuno-mediate avevano probabilità più elevate di EoE.

Nello specifico, gli odds ratio aggiustati includevano 2 per l’asma (95% CI; 1,55-2,49), 1,8 per la rinite allergica (95% CI, 1,37-2,22), 2,8 per la sindrome orale allergica (95% CI, 2,09-3,7), 2,5 per sindrome da enterocolite indotta da proteine alimentari (IC 95%, 1,34-4,84) e 7,6 per la sindrome da iper-IgE (IC 95%, 2,93-19,92).

I ricercatori hanno affermato che non vi era alcuna differenza significativa nella dermatite atopica in comorbilità (aOR=1,3; 95% CI, 0,99-1,59), sebbene aritmie, emicrania e altre condizioni non atopiche fossero associate a EoE.

Infatti, solo un paziente con esofagite non presentava altre comorbidità oltre all’allergia alimentare, rispetto ai 478 pazienti che non presentavano esofagite né altre comorbidità (aOR = 0,037; 95% CI, 0,0052-0,26).

Gli allergeni più frequentemente riportati dei 14 allergeni esaminati tra i gruppi erano arachidi, frutta a guscio, uova e latte. L’arachide era l’unico allergene che non presentava alcuna associazione significativa con l’esofagite (aOR=1,1; 95% CI, 0,87-1,47). I pazienti con un numero più elevato di allergie alimentari, nel frattempo, avevano una probabilità 1,3 volte maggiore di avere EoE (95% CI, 1,23-1,32).

I più alti odds ratio aggiustati per l’esofagite includevano 2 per allergia al latte (IC 95%, 1,49-2,62), 1,6 per pesce con pinne (IC 95%, 1,16-2,29), 1,4 per soia (IC 95%, 1,05-1,88), 1,6 per la carne (IC 95%, 1,12-2,22) e 1,6 per “altro” (IC 95%, 1,28-2,12).

I pazienti con reazioni allergiche più frequenti correlate alla loro allergia alimentare ogni anno avevano maggiori probabilità di avere anche EoE (aOR = 1,2; 95% CI, 1,11-1,24). Allo stesso modo, i pazienti senza esofagite avevano maggiori probabilità di riferire di non aver mai avuto una reazione allergica correlata alla loro allergia alimentare.

C’erano anche probabilità significativamente più elevate di avere EoE tra i pazienti che hanno avuto anafilassi (aOR=1,5; IC 95%, 1,15-1,83) o hanno utilizzato servizi di assistenza sanitaria per acuti come cure urgenti, pronto soccorso, ospedale o terapia intensiva (aOR=1.3; 95% CI, 1.01-1.67) per la loro reazione, hanno detto i ricercatori.

I pazienti che hanno riportato sintomi gastrointestinali, autonomici o motori entro 2 ore dal consumo del loro allergene avevano maggiori probabilità di avere EoE, mentre i pazienti con senza EoE avevano maggiori probabilità di riportare sintomi cutanei.

I pazienti dei due gruppi non hanno riportato alcuna differenza nell’uso di adrenalina intramuscolare (aOR=0,95; 95% CI, 0,7-1,28) o endovenosa (aOR=1,4; 95% CI, 0,95-1,99) per gestire le loro reazioni allergiche .

Infine, i ricercatori hanno riferito che il 34% del gruppo con esofagite e il 29% del senza hanno superato un’allergia alimentare, ma non hanno considerato questa differenza statisticamente significativa.

Complessivamente, hanno affermato i ricercatori, i pazienti con un numero maggiore di allergie alimentari, una maggiore frequenza di reazioni allergiche legate al cibo e maggiori misure che riflettono la gravità della reazione hanno maggiori probabilità di esofagite eosinofila, che potrebbe significare una malattia sistemica più grave.

Utilizzando queste informazioni, hanno continuato i ricercatori, i medici potrebbero essere maggiormente in grado di gestire l’EoE dei loro pazienti, adattare il modo in cui consigliano i pazienti e le loro famiglie, anticipare l’aumento delle esigenze di assistenza sanitaria e idealmente ottimizzare l’assistenza per ogni singolo paziente.

Sebbene sia stato riportato in letteratura che il 70% dei pazienti con esofagite eosinofila ha anche un’allergia alimentare, questo studio suggerisce che l’EoE è associato a un aumento delle allergie alimentari, reazioni legate al cibo e misure di reazione che riflettono la gravità come una storia di sintomi sistemici e l’utilizzo dell’assistenza sanitaria per le reazioni allergiche legate al cibo.

In altre parole, gli individui con un numero maggiore di allergie alimentari, reazioni allergiche alimentari più gravi e frequenti e un maggiore utilizzo dell’assistenza sanitaria per queste reazioni hanno maggiori probabilità di avere questa esofagite.

Lo studio ha anche scoperto che gli individui con EoE hanno maggiori probabilità di avere anche una diagnosi di asma, sindrome da allergia orale, sindrome da enterocolite indotta da proteine alimentari e altre condizioni atopiche. Le probabilità di EoE erano significativamente più alte nei pazienti con allergia al latte, pesce con pinne, soia e carne.

I medici possono utilizzare questi risultati per migliorare la loro valutazione e gestione dei pazienti e anticipare il potenziale aumento delle esigenze di assistenza sanitaria. Tuttavia, l’interazione tra EoE e allergie alimentari non è completamente compresa. Sono necessari ulteriori studi sulla caratterizzazione dell’allergia alimentare nei pazienti con esofagite eosinofila.

