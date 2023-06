Disbiosi del micobioma fungino e permeabilità intestinale legate all’ADHD

La disbiosi del micobioma fungino e la permeabilità intestinale potrebbero essere associate alla suscettibilità all’ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività)

La disbiosi nella comunità microbica intestinale potrebbe essere coinvolta nella fisiopatologia del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). La componente fungina del microbioma intestinale, vale a dire il micobiota, è un gruppo iperdiverso di eucarioti multicellulari che possono influenzare la permeabilità intestinale dell’ospite. Questo studio ha quindi mirato a indagare l’impatto della disbiosi del micobioma fungino e della permeabilità intestinale sull’ADHD.

Liang-Jen Wang, assistente professore nel dipartimento di psichiatria infantile e adolescenziale presso il Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital e il Chang Gung University College of Medicine di Taiwan, e colleghi hanno arruolato 35 bambini con ADHD e 35 bambini senza ADHD dalla clinica ambulatoriale del dipartimento di psichiatria infantile del Chang Gung Children’s Hospital.

Hanno estratto il DNA da campioni fecali forniti da ciascun partecipante e sono state sequenziate le regioni spaziatrici trascritte interne utilizzando il sequenziamento di nuova generazione (NGS) ad alto rendimento per identificare le specie fungine nel microbioma intestinale.

La classificazione tassonomica dei funghi è stata analizzata utilizzando strumenti di bioinformatica e sono state identificate le specie fungine espresse in modo differenziato tra l’ADHD e i gruppi di controllo sani. Un test di permeabilità in vitro (strato cellulare Caco-2) è stato utilizzato per valutare gli effetti biologici della disbiosi fungina sulla funzione della barriera epiteliale intestinale.

Le analisi hanno rivelato differenze nella diversità delle specie della comunità interfungina tra bambini con e senza ADHD.

La diversità β (la diversità delle specie tra due comunità), ma non la diversità α (la diversità delle specie all’interno di una comunità), rifletteva le differenze nella composizione della comunità fungina tra ADHD e gruppi di controllo.

Per i phyla in particolare, i bambini con ADHD avevano livelli maggiori di Ascomycota (p=0.0163) e livelli più bassi di Basidiomycota (p=0.0061) rispetto ai bambini senza ADHD. Non c’erano differenze tra i gruppi per la diversità delle specie all’interno di una comunità fungina.

Inoltre, la Candida era più abbondante nei bambini con ADHD rispetto a quelli che non avevano l’ADHD (p=0.0043), e C. albicans (p=0.0106) e C. tropicalis (p=0.0004) erano più abbondanti nei bambini con ADHD rispetto ai bambini senza ADHD.

I risultati dei test di permeabilità in vitro hanno mostrato che C. albicans ha aumentato la permeabilità delle cellule Caco-2.

“Il corpo umano ospita un ecosistema microbico complesso e diversificato e i risultati di questo studio suggeriscono che la disbiosi del micobioma fungino nell’ADHD può influenzare la salute del paziente”, hanno scritto Wang e colleghi.

L’attuale studio è il primo a esplorare la disbiosi del micobioma intestinale alterato utilizzando la piattaforma NGS nell’ADHD. I risultati di questo studio hanno indicato che la disbiosi del micobioma fungino e la permeabilità intestinale potrebbero essere associate alla suscettibilità all’ADHD.

