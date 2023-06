“Pears with Love”: online il sito che promuove la filiera della pera

Il progetto “Pears with Love” si concentra sul tema della sostenibilità in agricoltura prendendo come esempio la filiera frutticola la pera

È online all'indirizzo www.pearswithlove.eu, il sito del progetto comunitario "Pears with love: a case study of sustainable agriculture", promosso da Apo Conerpo Sca e cofinanziato dalla Comunità Europea. Il programma ha come obiettivo quello di raccontare la filiera agricola della pera come esempio di filiera sostenibile "dal campo alla tavola", sensibilizzando sugli sforzi del mondo agricolo per affrontare il cambiamento climatico, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità, contribuendo allo stesso tempo a economie più circolari e stili di vita sani e sostenibili. Il sito rispecchia totalmente il progetto ed è uno strumento completo in cui il programma europeo è protagonista e prende forma e voce. Oltre alle iniziative di comunicazione, il sito racconta il caso della filiera produttiva della pera dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e sociale portando come esempio le coltivazioni che utilizzano pratiche responsabili e rispettose dell'ambiente, che affrontano il cambiamento climatico, tutelano la biodiversità per rendere la filiera agricola efficiente e sostenibile anche per i produttori. A breve sarà online anche una sezione dedicata al blog in chiave SEO che sarà popolata di contenuti riguardanti la sostenibilità in agricoltura e un concorso con un gaming in realtà aumentata. In aggiunta al sito, è online anche la pagina Facebook del progetto @pearswithlove, un luogo virtuale all'interno del quale i visitatori potranno rimanere aggiornati su tutte le notizie e le attività in programma. Sia il sito che la pagina Facebook saranno declinati anche nelle due lingue previste dalla campagna: francese e tedesco. Tutti i contenuti sono stati sviluppati all'insegna di una comunicazione integrata e di una coerenza tra tutti i touchpoint dalla società di comunicazione Life, che si occupa – attraverso una regia unica – della messa a terra di strategia e comunicazione del progetto tra creatività, social media, digital, media planning, ufficio stampa ed eventi.

Visita il sito: www.pearswithlove.eu

“Pears with love”: a case study of sustainable agriculture”

“Pears with love”: a case study of sustainable agriculture ” è un programma triennale di Apo Conerpo cofinanziato dall’Unione Europea ai sensi del regolamento UE n. 1144/2014. Il programma è indirizzato ai consumatori di Italia, Germania e Francia e finalizzato a mettere in evidenza le caratteristiche tecniche che definiscono la sostenibilità in agricoltura e aumentare nei consumatori la consapevolezza degli apporti benefici che un’agricoltura sostenibile garantisce al clima e all’ambiente.