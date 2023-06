Le Hoodya tornano con la canzone “Thank You (Dido Cover)”

Fuori per l’etichetta Record Y e su tutte le piattaforme digitali la personale versione di “Thank You“, brano di Dido della fine degli anni Novanta, firmata dal progetto Hoodya

Esce per l’etichetta Record Y e su tutte le piattaforme digitali la personale versione di “Thank You“, brano iconico di Dido della fine degli anni Novanta, firmata dal progetto Hoodya. Un nuovo e definitivo capitolo per il duo formato da Rosa Brunello e Camilla Battaglia, unite da un fortunato incontro a Berlino nel 2017, in attesa di album di debutto. Libere da schemi preconcetti, fanno musica insieme senza chiedersi dove stanno andando di preciso facendo prevalere la fiducia reciproca.

Abbiamo deciso di includere questa canzone nell’album creando un crescendo costante che culmina sui versi finali del brano, provando a restituire tutta la forza, ma anche la tenerezza, racchiusa nell’espressione ‘thank you’.”

BIO:

I suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni in un repertorio di canzoni ripescate nella memoria di due persone che collaborano nella musica come nella vita. Rosa Brunello e Camilla Battaglia si sono spesso incrociati per sbaglio, ma si sono incontrate musicalmente nella primavera del 2017 a Berlino. Sempre di più si è resa palese la possibilità per entrambe di esplorare insieme senza limiti di genere o direzione, cosa tanto speciale quanto rara.

Questo ha permesso la creazione di un repertorio che non si identifica nella scelta dei singoli brani, che arrivano da tradizioni e paesi lontani, ma nell’intenzione univoca che si sprigiona naturalmente nella performance di un duo a cui difficilmente si può affibbiare un’etichetta.