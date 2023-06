GasLog stipula nuovi contratti di noleggio a tempo per due navi

Navi metaniere: GasLog ha stipulato nuovi contratti di noleggio a tempo per due delle sue navi da trasporto TFDE LNG

L’armatore e operatore internazionale di navi da trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) GasLog ha stipulato nuovi contratti di noleggio a tempo per due delle sue navi da trasporto TFDE LNG. Secondo GasLog, gli accordi sono stati firmati nel primo trimestre del 2023, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. Uno dei contratti di noleggio a tempo riguarda la metaniera GasLog Singapore ed è stato firmato con New Fortress Energy (NFE) Transport Partners. L’accordo ha una durata di circa due anni. Il secondo contratto di noleggio a tempo con Shell per la GasLog Gibraltar è stato esteso di cinque anni, in seguito all’esercizio dell’opzione di estensione. Il contratto scade ora nel 2028. Inoltre, una società interamente controllata da Shell ha esteso di cinque anni il contratto di noleggio per la GasLog Geneva, che ora scade nel 2028. Il mese scorso, GasLog e GasLog Partners hanno firmato un accordo di fusione definitivo in base al quale GasLog acquisirà tutte le unità comuni in circolazione di GasLog Partners non possedute da GasLog. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre del 2023.