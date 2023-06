“Foresta” è la nuova canzone di Flaminia

“Foresta” è un viaggio nel dna musicale di Flaminia: echi, synth e percussioni evocano sonorità ipnotiche, a tratti tribali

È fuori per Futura Dischi FORESTA, il nuovo singolo di FLAMINIA. Il brano segue la pubblicazione del precedente Voglio un fiore, che ha acceso le luci sul nuovo capitolo musicale dell’artista, immerso tra sperimentazioni e rintocchi elettronici.

Foresta è un viaggio nel dna musicale di Flaminia: echi, synth e percussioni evocano sonorità ipnotiche, a tratti tribali, con un incedere rallentato capace di scavare a fondo ascolto dopo ascolto.

“Quando la musica mi abbandona sogno di perdermi tra i rami dei suoi alberi, di cadere nelle sue ombre più scure, di tornare a casa e trovarla seduta di fronte a me pronta a sussurrarmi che è tornata. La musica mi ha sempre salvata dal mondo e da me stessa. È una costante lotta senza vincitori né vinti. Se una perde, dopo di noi non c’è più niente.”

(Flaminia)

BIO

Flaminia nasce in una famiglia di musicisti. Dopo i sedici si concentra sulla composizione di brani di ispirazione Trip Hop, Jazz e Soul, esibendosi dal vivo in diversi locali e club in tutta Italia, tra i quali il Teatro Salieri di Verona, il Jazz Club di Torino e il Club Kristalia di Pordenone. Nel 2018, tra Nashville e New York, inizia a scrivere e produrre i suoi primi brani in inglese, che si concretizzano in Lotus, il suo primo progetto uscito a novembre del 2020. Con i primi due singoli viene selezionata artista Just Discovered da MTV new Generation e inserita nella playlist del programma di Alessio Bertallot “Casa Bertallot”. A novembre 2021 esce Amore o veleno, il primo di una serie di singoli in italiano che portano alla pubblicazione del nuovo EP Komorebi ad aprile 2022. I brani ricevono una buona attenzione da parte del pubblico e addetti ai lavori e vengono inseriti in diverse playlist Spotify e non solo, tra Fresh Finds Italia a Alessio Bertallot Selecta, passando per Anima R&B e New Music Friday.