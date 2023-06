Come trarre profitto dalla volatilità del prezzo del petrolio

Se i trader riescono a identificare correttamente la direzione dell’attuale volatilità dei prezzi del petrolio, avranno una grande possibilità di trarre profitto. La variazione prevista del valore di uno strumento, positiva o negativa, viene utilizzata per valutare la volatilità. Ad esempio, se la volatilità del petrolio è del 15% e il costo è di $100 in questo momento, i trader prevedono un cambiamento del 15% dei prezzi del petrolio nel corso dell’anno successivo. Immediate Connect è un’ottima risorsa per i principianti che vogliono imparare e comprendere le dinamiche del mercato delle criptovalute.

I trader prevedono un aumento della volatilità dei prezzi in futuro se la volatilità corrente è superiore alla volatilità precedente. I trader si aspettano una minore volatilità dei prezzi in futuro se la volatilità recente è inferiore alla media a lungo termine. La volatilità implicita dei prezzi di esercizio at-the-money per il fondo negoziato in borsa noto come Fondo petrolifero statunitense è monitorata dall’indice di volatilità degli ETF sul petrolio greggio (OVX) del Cboe. Attraverso l’acquisto di futures sul petrolio greggio NYMEX, l’ETF monitora il movimento del petrolio greggio WTI (WTI).

Volatilità di acquisto e vendita

Attraverso i metodi derivati, i trader possono trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio. I mercati che offrono prodotti derivati sul petrolio greggio implicano contemporaneamente l’acquisto e la vendita di opzioni e l’assunzione di posizioni in contratti futures. Un “long straddle” è una tecnica di trading che gli investitori utilizzano per acquistare volatilità o trarre profitto da un aumento della volatilità. L’acquisto di opzioni call e put con lo stesso prezzo di esercizio lo costituisce. L’approccio diventa redditizio se c’è un cambiamento sostanziale nella direzione verso l’alto o verso il basso.

Ad esempio, se il petrolio viene scambiato a $75 e i prezzi di esercizio delle opzioni put e call sono rispettivamente $3 e $4, l’approccio diventa redditizio per un aumento di oltre $7 nel prezzo del petrolio. Pertanto, il processo è vantaggioso se il prezzo del petrolio aumenta di oltre $82 o scende al di sotto di $68 (escluse le commissioni di negoziazione). È inoltre possibile ridurre al minimo le spese di premio iniziali di questa strategia utilizzando opzioni out-of-the-money, spesso note come “strangolamento lungo”, che richiederebbe un movimento più significativo del prezzo delle azioni affinché l’approccio sia redditizio. Al rialzo, il profitto massimo è potenzialmente illimitato, mentre la perdita massima è di soli $7.

Uno “short straddle” è una tecnica di trading che comporta la vendita di volatilità o il profitto da fluttuazioni in calo o in corso. Vendere una call e un’opzione put allo stesso prezzo di esercizio lo costituisce. Se il prezzo è range-bound, la tecnica è redditizia. Quando il petrolio viene scambiato a $75 e i prezzi di esercizio delle opzioni put e call sono rispettivamente $3 e $4, la strategia ha successo se non c’è più di un cambiamento di $7 nel prezzo del petrolio. Pertanto, l’approccio è pratico se i prezzi del petrolio aumentano a $82 o diminuiscono a $68 (escluse le commissioni di intermediazione).

Un “breve strangolamento”, che utilizza opzioni out-of-the-money per eseguire questa tecnica, amplia la gamma in cui è vantaggioso riducendo al contempo il massimo profitto che si può realizzare. Al rialzo, la perdita più significativa è potenzialmente illimitata, mentre il profitto massimo ha un limite di $7.

Approcci ribassisti e rialzisti

Lo spread bear call, che comporta la vendita di un’opzione out-of-the-money e l’acquisto di una chiamata out-of-the-money ancora più lontana, è una strategia ribassista ben nota. La differenza tra i premi determina l’importo del credito netto e il profitto massimo della strategia. Il divario tra i prezzi di esercizio e l’importo del credito netto rappresenta la perdita finale.

Il profitto più alto è il credito totale, o $2 ($2,5 – $0,5), e la perdita massima è di $3 ($5 – $2); ad esempio, se il petrolio viene scambiato a $75 e $80 e $85, le opzioni call strike-price vengono scambiate rispettivamente a $2,5 e $0,5. Puoi anche utilizzare questo approccio con le opzioni put vendendo una put out-of-the-money e acquistando una put ancora più out-of-the-money.

Il verdetto

I trader possono trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio allo stesso modo in cui fanno dalle variazioni dei prezzi delle azioni. Puoi realizzare questo profitto utilizzando derivati per ottenere un’esposizione con leva finanziaria all’investimento senza possedere o dover possedere l’attività sottostante.