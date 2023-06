Avanzi e Ama Dee presentano “Retrò-Marcia”

“Retrò-Marcia” di Avanzi e Ama Dee è una ballad pop, un racconto nostalgico degli anni ’90 accompagnato da un ritornello difficile da dimenticare

Un brano esplosivo, l’incontro di due voci calde, graffianti, un sound ricercato che strizza l’occhio all’indie urban, il testo ci fa riflettere sul passato, presente e futuro.Da piccoli il mondo sembra incredibile, qualunque strada percorribile, ogni sogno realizzabile.

Poi sulla soglia dei trent’anni, ci ritroviamo incastrati nelle vite che non abbiamo avuto modo di scegliere. Oggi non c’è niente di tutto quello che ci aspettavamo, abbiamo ancora spazio per rimediare e tornare bambini?

BIO AVANZI

Avanzi, cantautore milanese classe 1993, dopo anni di ricerca di un sound che fosse il

personale possibile, nel 2019 inizia a pubblicare una serie di singoli frutto di tutte le sperimentazioni passate che lo portano pian piano a costruire una fan base sempre più

solida.

A gennaio 2023 l’artista rilascia l’album ”DA PICCOLO VOLEVO FARE I FILM” che raggiunge un’esposizione digitale degna di nota su Spotify Italy (New music Friday, Scuola Indie), Apple Music (NMD) e Vevo (Generazione Z Italia)..

Avanzi vanta 15 anni di esperienze passate su palchi italiani come Rocket (Linoleum), Apollo

(Spaghetti Uplugged), Carroponte e Versiliana Festival (in apertura a Gazzelle).

L’artista rimane il

protagonista esclusivo dei propri live, suonando ogni strumento e realizzando arrangiamenti esclusivamente tramite loop creati ed eseguiti al momento della performance.

BIO AMA DEE

Ama Dee è quel tipo di artista che non vuole riconoscersi in un’etichetta. Cantautrice e performer, lascia la sua persona e la sua vita influenzare la sua musica: è così che la ricerca di nuove sonorità non conosce mai fine, spaziando dall’indie, al pop, all’R&B, al soul.

Per Ama scrivere canzoni è un’esperienza catartica che la porta in viaggio interiore di scoperta.