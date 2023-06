Vantaggi delle piattaforme aeree nelle moderne pratiche di cura degli alberi

Il sollevamento in quota è uno dei segmenti più importanti del noleggio italiano.

Le piattaforme aeree sono le macchine che si utilizzano per il sollevamento delle persone e rappresentano la categoria di macchinari più noleggiati nel nostro paese.

Oltre il 70% delle piattaforme aeree vendute in Italia entra infatti a far parte delle flotte noleggio.

Le piattaforme sono macchine estremamente versatili che possono essere impiegate per effettuare lavorazioni anche molto diverse tra loro.

Avere a disposizione la piattaforma aerea più adatta al lavoro da svolgere è infatti una condizione necessaria per il cliente per poter operare con sicurezza ed efficienza.

Gli ambiti di impiego sono estremamente variegati e spaziano dalle costruzioni all’industria passando per la manutenzione del verde.

Ricorrere al noleggio è quindi la soluzione più comoda per ogni tipologia di cliente, compreso chi si occupa di giardinaggio e quindi della cura delle aree verdi.

In questo settore, il noleggio di piattaforme aeree per la cura degli alberi è molto diffuso perché queste macchine consentono un accesso sicuro in quota agli operatori.

La potatura di alberi ad alto fusto o di siepi viene effettuata per mantenere la salute e la bellezza di un parco pubblico o di un viale ma comporta dei rischi tipici dei lavori in altezza.

Molti alberi superano i 10 metri di altezza ed è necessario poter raggiungere anche i punti più alti evitando gli ostacoli aerei, come i rami oppure i cavi elettrici nelle vicinanze, muovendosi su terreni non lineari.

Della macro categoria delle piattaforme aeree sono due le tipologie più noleggiate nella cura del verde: le autocarrate ed i ragni.

Le piattaforme autocarrate, che sono le macchine in assoluto più richieste a noleggio, sono caratterizzate da un braccio telescopico o articolato installato direttamente su di un autocarro cabinato e targato.

Questa particolare conformazione consente di guidare su strada la macchina e il cliente può raggiungere in totale autonomia il luogo di lavoro per poi iniziare le operazioni di sollevamento.

L’altra tipologia di piattaforme largamente utilizzate nel giardinaggio sono quelle cingolate, molto conosciute anche come ragni.

Queste piattaforme semoventi hanno una struttura molto particolare composta da un braccio articolato installato su di un carro mobile cingolato.

Le articolazioni del braccio consentono di raggiungere anche i punti meno accessibili mentre la trazione cingolata permette alla macchina di muoversi anche su terreni sconnessi come i vialetti sterrati o i prati.

Una volta raggiunto il punto di lavoro la piattaforma può essere stabilizzata così da iniziare le operazioni di sollevamento in piena sicurezza.

Queste due tipologie di piattaforme aeree sono le più utilizzate per la cura degli alberi potendo raggiungere gli oltre 20 metri di altezza e spostandosi, ognuna nei propri limiti, su terreni diversi.

Il vantaggio di utilizzare una piattaforma aerea a noleggio per la manutenzione del verde è quello di poter operare in maniera sicura ed efficiente.

In termini di sicurezza è importante indicare come la normativa richieda il possesso di una specifica abilitazione. Ogni operatore che intende manovrare una piattaforma deve essere correttamente formato e il suo patentino deve essere in corso di validità.

Quando si deve utilizzare una piattaforma aerea, cosa che si rende necessaria per le potature di alberi ad alto fusto, è fondamentale avere a disposizione la tipologia di macchina più adatta.

Per farlo è utile effettuare un sopralluogo e considerare le caratteristiche della situazione su cui si interviene. Tra queste rientrano il terreno su cui la piattaforma deve muoversi e gli ostacoli a terra e aerei.

Il noleggiatore può offrire una consulenza qualificata nella scelta del modello di piattaforma, anche in base all’altezza da raggiungere, per poter svolgere il lavoro al meglio.

Oltre ad avere a disporre della miglior macchina, queste considerazioni permettono di organizzare il lavoro in maniera quanto più sicura possibile.

Per limitare al minimo il rischio di incidenti è importante che gli operatori adottino comportamenti virtuosi e sicuri, oltre ad indossare i dispositivi di protezione individuale necessari.

Ogni intervento ha caratteristiche diverse che può essere dovuta all’altezza da raggiungere o alle peculiarità della zona in cui questo deve essere effettuato.

Di volta in volta è importante scegliere la piattaforma aerea più adatta per un accesso sicuro in quota e ricorrere al noleggio rappresenta l’opzione migliore per il cliente.

Con il noleggio si può sfruttare una soluzione su misura in base alle proprie esigenze che garantisce al cliente di essere supportato dal noleggiatore sia nella scelta della macchia sia nella sua gestione durante tutto il periodo di noleggio.