Su Rai 5 torna “Under Italy”: prima tappa nella Roma sotterranea

L’archeologo americano Darius Arya con “Under Italy”, in onda da martedì 20 giugno alle 20.20 su Rai 5, si muove alla scoperta del “sotterraneo” italiano

Ci sono, al di sotto di città e campagne, luoghi di grande interesse storico e artistico, capaci di raccontare “dal basso” la storia passata e presente del nostro Paese. Li esplora l’archeologo americano Darius Arya che, in “Under Italy”, in onda da martedì 20 giugno alle 20.20 su Rai 5, si muove alla scoperta del “sotterraneo” italiano.

Prima tappa del viaggio di Arya, in onda stasera, è Roma. Qui l’archeologo va alla scoperta di infrastrutture sotterranee antichissime – eppure funzionanti – che ancora oggi scandiscono la vita in superficie e raccontano ancora più in profondità la storia della città. Il viaggio di Arya parte dalle profondità della Cloaca Maxima – collettore fognario più antico al mondo, con oltre 2500 anni di attività – fino all’Acquedotto Vergine, anche questo ancora in funzione per alimentare le fontane storiche di Roma, passando dalla sua origine (a Salone) al suo scorcio più suggestivo (la Chiocciola del Pincio) fino al suo arrivo all’affascinante Fontana di Trevi. Con un excursus nei grottoni sotterranei di Villa Medici, in cima a Trinità dei Monti, dai Bottini di Fontana di Trevi si procederà poi all’esplorazione della Basilica più misteriosa di Roma: la Basilica ipogea neopitagorica di Porta Maggiore, di epoca romana, per accedere infine al Colombario di Pomponio Hylas, ritrovato intatto nel 1800.