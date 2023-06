Roberto Cupellaro nuovo direttore generale dell’Israelitico

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Israelitico ha nominato Roberto Cupellaro nuovo direttore generale del nosocomio

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Israelitico ha nominato Roberto Cupellaro nuovo direttore generale del nosocomio ebraico, che prende le consegne dal dott. Giovanni Naccarato dopo aver gestito un lungo periodo di risanamento dell’ente.

“A seguito di un attento processo di valutazione e selezione delle migliori professionalità manageriali in campo sanitario – dichiara il Presidente del CdA, Antonio Spizzichino – comunichiamo di aver individuato nella figura di Roberto Cupellaro la persona in grado di proseguire e implementare la strategia sanitaria dell’Ospedale Israelitico. Ringraziamo il dott. Naccarato per i sei anni di lavoro in cui l’ospedale ha maturato una profonda ristrutturazione e affrontato il complesso periodo di gestione dell’emergenza Covid. Desideriamo rivolgere a nome del CdA i migliori auguri all’ing. Cupellaro, certi del prezioso contributo che apporterà alla struttura”.

Nato a Latina 58 anni fa, Cupellaro è ingegnere elettronico. Laureato all’università “La Sapienza” di Roma, ha poi conseguito un Master in Business Administration alla SDA Bocconi di Milano. Ha ricoperto numerosi incarichi manageriali in Italia e all’estero, con una comprovata esperienza nel settore sanitario. Già direttore generale di società, aziende specializzate nella fornitura di componenti per il settore dell’automotive e di multiutility per la gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti.

“È per me oggi un grande onore e onere assumere l’incarico conferitomi dal Consiglio di Amministrazione – afferma Cupellaro – desidero ringraziare per la fiducia accordata e sono pronto a mettere a disposizione tutte le mie competenze ed esperienze maturate al servizio dell’Ospedale Israelitico, un’istituzione storica ed eccellenza riconosciuta nel panorama sanitario. Consapevole delle sfide che ci attendono, sono fortemente convinto che, in sinergia con il lavoro di ogni singolo dipendente dell’Israelitico, saremo in grado di confermare la nostra assistenza sanitaria di alto livello e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. A tal proposito, in questi giorni incontrerò i lavoratori, medici e operatori dell’ente, da sempre in prima linea per garantire alla popolazione tutta servizi sanitari altamente qualificati e che distinguono l’offerta del nostro gruppo ospedaliero”.