Il vaccino anti-Covid di Novavax ottiene AIC standard dal Chmp

Il vaccino anti-Covid di Novavax (NVX-CoV2373) ha ottenuto il parere positivo da parte del CHMP per l’autorizzazione all’immissione in commercio standard (AIC) in UE

Il vaccino antiCovid di Novavax (NVX-CoV2373) ha ottenuto il parere positivo da parte del CHMP per l’autorizzazione all’immissione in commercio standard (AIC) nell’Unione Europea e per l’estensione della durata di conservazione da 9 a 12 mesi.

Mentre l’UE è impegnata nella gestione della fase endemica di COVID-19, la vaccinazione rimane la prima linea di difesa per proteggere la popolazione. L’autorizzazione definitiva all’immissione in commercio del vaccino a base proteica di Novavax rappresenta un’importante opzione vaccinale per l’Italia e rafforza il portfolio europeo di vaccini COVID-19.

Alla luce della decisione del CHMP, Alvar Paz, Direttore Generale e Responsabile della Strategia Commerciale di Novavax per l’Europa, ha dichiarato: “Il parere positivo del CHMP per Nuvaxovid è un passo importante per garantire che i pazienti in Europa possano continuare ad avere accesso a un vaccino a base proteica efficace, soprattutto in vista dell’imminente programma di vaccinazione autunnale. Una volta approvato anche dalla Commissione Europea, i sistemi sanitari europei avranno a disposizione diverse tecnologie vaccinali e saranno così preparati al meglio”.