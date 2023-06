Il film “Revolt” di Joe Miale stasera su Rai 4: ecco la trama

Una dura guerra tra umani ed extraterrestri in prima serata su Rai 4 con il film “Revolt” diretto da Joe Miale: ecco la trama

È l’action-war-movie fantascientifico “Revolt”, diretto da Joe Miale e interpretato da Lee Pace e Bérénice Marlohe, in onda martedì 20 giugno alle 21.20, il film che Rai 4 propone per il ciclo “Alien Action”, dedicato alla zona d’incontro tra il cinema fantascientifico e quello d’azione. Durante una missione militare in Kenya, un soldato americano viene ferito gravemente da quello che sembra essere un robot dotato di armi a lui sconosciute.

Quando si risveglia in una cella, non ricorda più nulla di sé o del suo passato, ma un’altra superstite – assistente agli aiuti internazionali in Africa – gli comunica che l’umanità è sotto attacco da parte di una forma di vita aliena tecnologicamente sviluppata che ha già distrutto le più grandi capitali mondiali ed è pronta a schiavizzare gli umani sopravvissuti. Il soldato decide di mettersi in viaggio insieme alla donna, verso un avamposto militare americano nei pressi di Nairobi, nella speranza di incontrare dei superstiti in grado di combattere e ribellarsi a quello che sembra l’ineluttabile destino della razza umana.