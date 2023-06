Fotografia: online l’avviso pubblico “L’Italia è un desiderio”

“ L’Italia è un desiderio”: online l’Avviso pubblico per la selezione di dieci progetti realizzati da fotografi e artisti visivi under 40 sul paesaggio contemporaneo

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e il Museo di Fotografia Contemporanea, con la collaborazione istituzionale di Scuderie del Quirinale e Fondazione Alinari, lanciano un avviso pubblico per la selezione di dieci progetti realizzati da fotografi e artisti visivi under 40 sul tema del paesaggio italiano contemporaneo. Per ognuno dei dieci progetti selezionati è prevista una cessione di opere, che entreranno a far parte della collezione del Museo di Fotografia Contemporanea.

Questo progetto va nella direzione tracciata dalle azioni che come Ministero della Cultura – il commento del Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni – stiamo mettendo in campo per promuovere l’arte della fotografia e valorizzare i nostri talenti e le loro straordinarie opere. Obiettivo: aprire agli artisti sempre nuove opportunità in Italia e all’estero, così da dare loro – soprattutto ai più giovani – sostegno e giusto riconoscimento.

Fin dalla sua nascita la fotografia svolge un ruolo fondamentale nella relazione tra il territorio e la sua immagine, affiancandosi alla pittura come forma di rappresentazione e ben presto sostituendosi ad essa come veicolo privilegiato di diffusione. Ancor oggi i fotografi e gli artisti sono attori fondamentali per la lettura, la comprensione e il racconto dei luoghi, fino a influenzare profondamente l’idea stessa di paesaggio. Con la mostra L’Italia è un desiderio. Fotografie, paesaggi e visioni 1842-2022 (1 giugno-2 settembre 2023), organizzata da Scuderie del Quirinale, Fondazione Alinari e Museo di Fotografia Contemporanea, si intende ripercorrere 180 anni di rappresentazione del paesaggio italiano attraverso le collezioni Alinari e Mufoco; con il presente avviso pubblico, legato al progetto espositivo da cui mutua il titolo, si intende porre l’accento sulle forme più aperte e contemporanee di visione del paesaggio italiano e sul lavoro delle giovani generazioni di fotografi e artisti visivi.

Il desiderio dell’Italia o l’Italia come desiderio intende rilevare la tensione continua tra un passato straordinario, che ha visto nel paesaggio italiano un’eccezionale coincidenza tra natura e cultura e una storia più recente, segnata da strappi, accelerazioni selvagge, interventi aggressivi, dettati dallo sviluppo economico e dalla globalizzazione, che rendono complesso il paesaggio e ci sollecitano a prendere una posizione. Desiderio è quindi un concetto che opera in più direzioni, di conoscenza, documentazione, racconto, ma anche di proiezione, invenzione, cambiamento, a partire da una stessa fondamentale matrice di investimento personale e collettivo.

Scadenza delle domande: 15 settembre 2023, ore 12:00

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail bandi@mufoco.org (entro le ore 12.00 del 14 luglio 2023).