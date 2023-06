Flaminia in radio e in digitale con “Voglio un fiore”

“Voglio un fiore” è il nuovo singolo di Flaminia, in uscita per Futura Dischi. Il brano è il primo passo di un capitolo musicale inedito per l’artista

Voglio un fiore è il nuovo singolo di Flaminia, in uscita per Futura Dischi. Il brano è il primo passo di un capitolo musicale inedito per l’artista, che vedrà svelate tutte le sfumature e i contorni della sua musica nelle prossime settimane.

Immersa in un mondo fatto di sperimentazione elettronica, Voglio un fiore costruisce su pulsazioni da dancefloor un racconto delicato ma tagliente, da accogliere e fare proprio: “Voglio un fiore nasce da un libro che racconta di una donna e della sua incessante lotta durata una vita, con un unico grande obiettivo: accettarsi.”

Quante volte ci guardiamo allo specchio avendo l’impressione di non riconoscere più le nostre labbra, i nostri occhi, quasi come se appartenessero a qualcun’altro? Cambiamo spesso fino a perderci del tutto per poi tornare, inaspettatamente, sotto una nuova forma. Questa volta è un fiore e mi copre la testa.

BIO

Flaminia nasce in una famiglia di musicisti. Dopo i sedici si concentra sulla composizione di brani di ispirazione Trip Hop, Jazz e Soul, esibendosi dal vivo in diversi locali e club in tutta Italia, tra i quali il Teatro Salieri di Verona, il Jazz Club di Torino e il Club Kristalia di Pordenone. Nel 2018, tra Nashville e New York, inizia a scrivere e produrre i suoi primi brani in inglese, che si concretizzano in Lotus, il suo primo progetto uscito a novembre del 2020. Con i primi due singoli viene selezionata artista Just Discovered da MTV new Generation e inserita nella playlist del programma di Alessio Bertallot “Casa Bertallot”. A novembre 2021 esce Amore o veleno, il primo di una serie di singoli in italiano che portano alla pubblicazione del nuovo EP Komorebi ad aprile 2022. I brani ricevono una buona attenzione da parte del pubblico e addetti ai lavori e vengono inseriti in diverse playlist Spotify e non solo, tra Fresh Finds Italia a Alessio Bertallot Selecta, passando per Anima R&B e New Music Friday.