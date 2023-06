Clostridioides difficile ricorrente: Fda approva Vowst

Vowst è approvato per la prevenzione delle recidive dell’infezione da Clostridioides difficile (C. difficile) in soggetti di età pari o superiore a 18 anni

la Food and Drug Administration ha approvato Vowst, il primo prodotto a base di microbiota fecale assunto per via orale. Vowst è approvato per la prevenzione delle recidive dell’infezione da Clostridioides difficile (C. difficile) (CDI) in soggetti di età pari o superiore a 18 anni, a seguito di trattamento antibatterico per CDI ricorrente.

“Questa approvazione offre ai pazienti e agli operatori sanitari un nuovo modo per aiutare a prevenire l’infezione ricorrente da C. difficile”, ha affermato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA. “La disponibilità di un prodotto di microbiota fecale che può essere assunto per via orale è un significativo passo avanti nel progresso della cura del paziente e dell’accessibilità per le persone che hanno sperimentato questa malattia che può essere potenzialmente pericolosa per la vita”.

La CDI, causata dal batterio C. difficile, è una delle infezioni nos

ocomiali più comuni negli Stati Uniti ed è associata a 15.000-30.000 decessi all’anno.

Il tratto intestinale umano contiene milioni di microrganismi, spesso indicati come “flora intestinale” o “microbioma intestinale”. Alcune situazioni, come l’assunzione di antibiotici per curare un’infezione, possono modificare l’equilibrio dei microrganismi nell’intestino, consentendo a C. difficile di moltiplicarsi e rilasciare tossine che causano diarrea, dolore addominale e febbre e, in alcuni casi, insufficienza d’organo e morte.

Altri fattori di rischio che possono aumentare il rischio di CDI includono età superiore a 65 anni, ricovero in ospedale, residenza in casa di cura, un sistema immunitario indebolito e/o una precedente storia di CDI.

Dopo il recupero da CDI, le persone possono contrarre nuovamente l’infezione, spesso più volte, una condizione nota come CDI ricorrente. Il rischio di ulteriori recidive aumenta con ciascuna infezione e le opzioni di trattamento per CDI ricorrenti sono limitate. Si ritiene che la somministrazione del microbiota fecale faciliti il ripristino della flora intestinale per prevenire ulteriori episodi di CDI.

Il regime di dosaggio di Vowst è di quattro capsule assunte una volta al giorno, per via orale, per tre giorni consecutivi. Vowst contiene batteri vivi ed è prodotto da materiale fecale umano che è stata donato da persone qualificate. Sebbene i donatori e le feci donate siano testati per un pannello di agenti patogeni trasmissibili, Vowst può comportare il rischio di trasmissione di agenti infettivi. È anche possibile che Vowst contenga allergeni alimentari mentre non è nota la possibilità che causi reazioni avverse dovute ad allergeni alimentari.

La sicurezza di Vowst è stata valutata in uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e in uno studio clinico in aperto condotto negli Stati Uniti e in Canada. I partecipanti avevano CDI ricorrente, erano da 48 a 96 ore dopo il trattamento antibatterico e i loro sintomi erano controllati. In entrambi gli studi, 346 individui di età pari o superiore a 18 anni con CDI ricorrente hanno ricevuto tutte le dosi programmate di Vowst. In un’analisi su 90 destinatari di Vowst, rispetto a 92 che avevano ricevuto il placebo, gli effetti indesiderati più comunemente riportati nel gruppo Vowst, che si sono verificati con una frequenza maggiore rispetto a quanto riportato nel placebo, sono stati gonfiore addominale, affaticamento, costipazione, brividi e diarrea.

L’efficacia di Vowst è stata valutata in uno studio clinico randomizzato, controllato con placebo in cui 89 partecipanti hanno ricevuto Vowst e 93 partecipanti hanno ricevuto placebo. Otto settimane dopo il trattamento, la recidiva di CDI nei partecipanti trattati con Vowst è stata inferiore rispetto ai partecipanti trattati con placebo (12,4% rispetto a 39,8%).

Il farmaco è la prima pillola a base di microbiota a ottenere l’approvazione negli Stati Uniti. Sviluppato dalla società di biotecnologie Massachusetts Seres Therapeutics, il farmaco è la seconda terapia del microbiota che è stata autorizzata per l’uso negli Stati Uniti, ma è la prima assunta per via orale.

C.diff. le infezioni causano diarrea e, in alcuni casi, infiammazione del colon pericolosa per la vita. Sono più comuni negli adulti di età pari o superiore a 65 anni e spesso si verificano dopo una degenza ospedaliera. Mentre gli antibiotici possono reprimere le infezioni, i farmaci possono anche uccidere i batteri utili, lasciando che C. diff. le spore attecchiscono nuovamente dopo l’interruzione del trattamento.

Questa pillola Contiene spore di Firmicutes, che sono associate a un microbioma sano in grado di resistere alla colonizzazione di C. diff..

“La disponibilità di un prodotto di microbiota fecale che può essere assunto per via orale è un significativo passo avanti nel progresso della cura del paziente e dell’accessibilità per le persone che hanno sperimentato questa malattia che può essere potenzialmente pericolosa per la vita”, ha affermato Peter Marks, capo dell’ FDA’s Center for Biologics Evaluation and Research.

L’approvazione del farmaco arriva dopo oltre un decennio di lavoro da parte di Seres per portare sul mercato un trattamento basato sul microbiota. La biotecnologia, che opera con il ticker “MCRB”, è stata fondata da Flagship Pioneering ed è diventata pubblica nel 2015.

Ma Seres ha subito una grave battuta d’arresto un anno dopo, quando il suo trattamento ha fallito una fase 2 nel 2016, facendo affondare le azioni della società. Dopo aver adattato e fatto avanzare il farmaco nei test di fase 3, Seres ha riportato dati nel 2020 che mostravano che il trattamento riduceva il rischio di infezioni ricorrenti di C. diff..

In quello studio, il 12% dei partecipanti a cui è stato somministrato Vowst ha avuto una recidiva dell’infezione, rispetto al 40% che ha ricevuto il placebo. Gli effetti collaterali più comuni sono stati gonfiore addominale, affaticamento, costipazione, brividi e diarrea, ha affermato la FDA.

Sebbene Seres sarà la seconda sul mercato con un trattamento basato sul microbiota per C. diff., ritiene di poter competere grazie alla praticità della somministrazione orale di Vowst. A dicembre, l’ Fda ha approvato Reybota di Ferring Pharmaceuticals, che viene preparato da donazioni di feci e somministrato per via rettale.

Sebbene sia lo screening di Seres che quello di Ferring abbiano donato le feci prima di produrre i loro farmaci, c’è ancora qualche rischio che i loro trattamenti possano trasmettere agenti patogeni infettivi. Tuttavia, quando gli esperti hanno esaminato il farmaco di Ferring lo scorso settembre, hanno considerato il rischio inferiore rispetto ai trapianti fecali non regolamentati, che sono stati consentiti dall’ Fda a sua “discrezione dell’applicazione”.

Il costo per ciclo di terapia sarà di 17.500 dollari con Vowst, ha dichiarato Terri Young, responsabile commerciale e strategico di Seres, in un meeting con gli investitori.

Altre aziende stanno lavorando per seguire Seres e Ferring nel campo del microbioma, con risultati contrastanti.

Vedanta Biosciences ha raccolto più di 100 milioni di dollari da investitori, tra cui la Bill & Melinda Gates Foundation per promuovere una capsula contenente batteri che sta sviluppando.

I dati di uno studio di fase 2 pubblicato nel 2021 hanno mostrato che meno del 14% dei partecipanti allo studio con la dose più alta del farmaco di Vedanta ha avuto un’infezione ricorrente da C. diff dopo otto settimane, rispetto a circa il 46% di quelli trattati con placebo.

Ma l’ex rivale Finch Therapeutics all’inizio di quest’anno ha interrotto il suo lavoro sul microbioma dopo aver esaurito i fondi, quasi un decennio dopo la sua formazione e tre anni dopo aver riportato i dati intermedi. Evelo Biosciences, un altro sviluppatore sostenuto da Flagship di terapie basate sui microbi, ha dichiarato che sta riorientando la sua ricerca e riducendo il personale.

Con l’approvazione americana, Seres deve 125 milioni di dollari dalla società di alimenti e bevande Nestlé in base a un accordo del 2021 firmato con Seres per aiutare a sviluppare e commercializzare il farmaco. Nestlé potrebbe pagare a Seres fino a 225 milioni di dollari in più se vengono raggiunti determinati obiettivi di vendita.