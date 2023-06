Acne negli adolescenti si risolve con crema a base di trifarotene

La monoterapia con una crema a base di trifarotene si è dimostrata efficace, sicura e ben tollerata nel trattamento degli adolescenti con acne al viso e al tronco

La monoterapia con una crema a base di trifarotene si è dimostrata efficace, sicura e ben tollerata nel trattamento degli adolescenti con acne vulgaris moderata del viso e del tronco, secondo i risultati di un’analisi di due studi presentata sotto forma di poster al congresso 2023 dell’American Academy of Dermatology (AAD).

«L’acne vulgaris è molto comune tra gli adolescenti e i giovani adulti» hanno scritto il primo autore Adelaide Hebert, responsabile della dermatologia pediatrica presso la McGovern School of Medicine e il Children’s Memorial Hermann Hospital, e colleghi. «I medici che forniscono assistenza a questi pazienti devono disporre di un piano d’azione per valutare e gestire l’acne nella pratica quotidiana».

L’acne è una malattia cronica della pelle che colpisce in Europa circa 70 milioni di persone e spesso persiste anche oltre l’età adolescenziale. I più comuni effetti a lungo termine sono la pigmentazione post-infiammatoria e le cicatrici, presenti in oltre il 40% dei pazienti.

Trifarotene è un potente retinoide che può essere più efficace e meglio tollerato di altri retinoidi meno selettivi. Dal momento che viene eliminato rapidamente nel flusso sanguigno, può essere particolarmente utile per il trattamento di ampie aree cutanee, compresi la schiena e il torace.

Due trial di fase III sugli adolescenti

Nell’analisi post-hoc di due studi registrativi di fase III presentata al congresso, i ricercatori hanno valutato l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità della crema a base di trifarotene allo 0,005% in pazienti di età compresa tra 12 e 17 anni con acne moderata del viso e del tronco.

I due trial, con disegno identico, in doppio cieco e multicentrici, hanno coinvolto un totale di 575 pazienti (età media 15 anni, 55,3% ragazzi, 91,1% bianchi) assegnati in modo casuale a ricevere il trattamento con trifarotene in crema allo 0,005% e 553 pazienti (età media 15,1 anni, 56,1% ragazzi, 88,8% bianchi) assegnati a ricevere il solo veicolo (controlli).

Efficacia significativa vs placebo su acne di viso e tronco

In termini di efficacia, nell’acne facciale una maggior percentuale di pazienti trattati con trifarotene ha ottenuto il successo nell’Investigator’s Global Assessment (IGA) rispetto al placebo (30,4% vs 17,6%, P<0,001) e una riduzione significativa delle lesioni infiammatorie (56,8% vs 43,2%, P<0,001) e non infiammatorie (50,1% vs 36%, P<0,001).

Nell’acne del tronco i risultati sono stati simili riguardo al successo nel Physician Global Assessment (PGA) rispetto al placebo (35,1% vs 23,5%, P<0,001) e nella riduzione delle lesioni infiammatorie (58,5% vs 45,5%, P<0,001), anche se i pazienti nel gruppo veicolo hanno mostrato una riduzione maggiore delle lesioni non infiammatorie (37,9%) rispetto ai quelli in trattamento attivo (26,5%, P<0,001).

Profilo di tollerabilità favorevole

Il tasso di eventi avversi è risultato basso e trifarotene ha mostrato un favorevole profilo di tollerabilità. Gli effetti collaterali si sono verificati nel 28,3% del gruppo attivo rispetto al 23,5% nel gruppo veicolo. La maggior parte degli eventi avversi è stata di entità lieve-moderata e includeva sintomi tipici della terapia topica con retinoidi, come irritazione nel sito di applicazione (11,1% vs 1,3%), infezioni (10,3% vs 13,7%) e scottature (3,3% vs 0,7%).

Come riferito dagli autori, gli eventi avversi si sono generalmente risolti entro le prime 4 settimane di trattamento e sono diminuiti con l’uso continuato del farmaco, anche se in una piccola percentuale di pazienti in entrambi i gruppi hanno portato all’interruzione del trattamento (1,9% attivo vs 0,2% veicolo).

«La monoterapia con trifarotene è stata associata a una buona efficacia clinica, sicurezza e tollerabilità nei soggetti adolescenti» hanno concluso gli autori. «L’applicazione una volta al giorno è pratica per i pazienti e la bassa concentrazione di trifarotene rende la crema adatta all’utilizzo su ampie aree della superficie corporea come il tronco».

