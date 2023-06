Startup innovative: c’è ancora tempo per partecipare ad Hubble

Come partecipare all’ottava edizione di Hubble, il programma di accelerazione per startup innovative. C’è tempo fino al 31 luglio per candidarsi

Nuove applicazioni di intelligenza artificiale, strumenti al servizio della salute o nuove soluzioni ecosostenibili? Quali saranno le iniziative innovative digitali che entreranno a far parte del programma di accelerazione Hubble? Lo scopriremo presto: per candidarsi all’ottava edizione c’è tempo fino al 31 luglio 2023.

Hubble è uno dei programmi di accelerazione per startup più conosciuti in Italia e noto anche a livello europeo, nato dalla collaborazione pluriennale e consolidata tra Fondazione CR Firenze, lo startup studio Nana Bianca, e la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Firenze. Nel corso delle prime sette edizioni al programma Hubble emerge un dato che su cui riflettere, il costo per la creazione di un nuovo posto di lavoro, considerando gli investimenti fatti dai promotori, è di circa 3.000 euro, considerando l’estrema specializzazione del lavoro e la giovane età degli startupper si tratta di uno dei sistemi più efficienti nel territorio per dare opportunità alle nuove generazioni.

Hubble si rivolge a persone fisiche organizzate in team, a startup innovative e PMI innovative che vogliono sviluppare il loro prodotto o servizio nei settori della Cybersecurity, delle Smart City Solutions, Intelligenza Artificiale, Energy, Circular Economy, e Bioinformatica.

Ogni startup selezionata riceverà un contributo in denaro, potrà contare su una mentorship di alto profilo, quattro mesi di sessioni di formazione, il meglio dei servizi digitali per lo sviluppo del business e soprattutto entrare nell’ecosistema di innovazione di Nana Bianca e dell’ecosistema dell’innovazione fiorentino.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili su https://programmahubble.it/

I progetti più interessanti saranno presentati davanti a una commissione di esperti che procederà a selezionare le startup che accederanno a un percorso di formazione imprenditoriale con più di 50 mentor. Il metodo Hubble prevede frequenti incontri one to one e business review mensili a cura di Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze.

Le startup che saranno selezionate si presenteranno durante l’evento di kick off che si terrà a novembre prossimo.

Il programma di accelerazione Hubble, nato nel 2017, è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nazionale per i giovani imprenditori digitali. Hubble è stato il primo laboratorio pensato per sostenere e lanciare le migliori venture imprenditoriali

A questa iniziativa hanno poi fatto seguito altri programmi di accelerazione, tra i quali Italian Lifestyle, sempre realizzato dalla collaborazione di Fondazione CR Firenze con Intesa Sanpaolo Innovation Center, Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, e diversi altri i cui Nana Bianca collabora con altri player del territorio: Baker Hughes Energy Ideas Generation Program; E-qube Startup & Idea Challenge; PRISMA – PRato Industrial SMart Accelerator. Si stima che in totale siano state oltre 5.000 le candidature esaminate da Nana Bianca, 106 in tutto le startup accelerate.

Con il programma Hubble sono state sostenute imprese che hanno conquistato una propria notorietà sul mercato e stanno ancora crescendo. Ne ricordiamo alcune:

Rifò, circular economy startup con distribuzione e vendita online di abbigliamento in cashmere, cotone e seta;

Easypol, che ha lanciato la prima app mobile fintech con cui gestire i pagamenti verso la PA e monitorare le proprie finanze con un unico wallet;

Vitamina, la prima piattaforma italiana online che personalizza gli integratori alimentari;

Labsitters, un progetto destinato ai bambini per imparare velocemente le lingue;

Roomless, una piattaforma che opera nel settore degli affitti immobiliari;

Etailing, che aiuta le aziende a guadagnare visibilità sui marketplace come Amazon;

Schoolr, piattaforma che offre servizi di ripetizioni online.

Loqui, piattaforma online che offre agli utenti la possibilità di creare un percorso di consulenza psicologica personalizzato;

Purilian, startup che utilizza l’Intelligenza Artificiale per comporre musica personalizzata in tempo reale per ambienti di vendita.