Previsioni meteo 19 giugno 2023: prima ondata di caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 giugno 2023: anticiclone africano in rinforzo sulle nostre regioni, arriva la prima ondata di caldo dell’estate

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questi ultimi giorni di giugno grazie a un promontorio anticiclonico che abbraccia la nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni da Nord a Sud e temperature massime in deciso aumento. L’ulteriore espansione di questo promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale garantirà nei prossimi giorni caldo e tempo soleggiato, rispetto alla prima metà di Giugno. Incremento termico in vista nelle prossime ore con temperature che raggiungeranno anche i +35°C su alcune zone per la prima ondata di caldo dell’estate.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini dove saranno possibili acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. In serata residue piogge sui rilievi con sconfinamenti sulle regioni di Nord-Ovest, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e cieli poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata tempo asciutto ovunque con con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .