“Giorni Maledetti” è la nuova canzone di Iofortunato

Esce sulle piattaforme digitali e in radio “Giorni Maledetti”, singolo che anticipa l’album d’esordio da solista di IOFORTUNATO

Il cantautore palermitano IOFORTUNATO fa il suo esordio da solista con l’album “La Guarigione”, in uscita su tutte le piattaforme digitali. Il disco sarà anticipato dal singolo “Giorni Maledetti”, disponibile in digitale e in radio.

“Giorni Maledetti” è una canzone nata attraverso varie metamorfosi: “alla fine liberata da quei veli che ho messo sopra per attenuare il dolore – racconta IOFORTUNATO – i giorni maledetti mi affondano e mi salvano allo stesso tempo, mi feriscono e poi mi curano, mi abbandonano alla solitudine e mi regalano appigli per rialzarmi. Non è vero che resta un vuoto dopo il distacco. Nei ricordi e in ciò che è rimasto si può costruire un senso nuovo, per cicatrizzare la ferita e riprendere a camminare.”

Il brano, testo e musica di Fabrizio Fortunato, la produzione artistica è a cura di Roberto Cammarata, è estratto da “La Guarigione”: “l’amore è il sentimento su cui regge l’intero lavoro, la guarigione stessa e attraversa le delusioni, la rabbia, il dolore, la paura. Guarire vuol dire integrare le ferite della vita, ritornare nei luoghi passati, riviverli attraverso gli odori trovando qualcosa di nuovo, di salvato”.

IOFORTUNATO è il progetto musicale solista di Fabrizio Fortunato. Fabrizio Fortunato comincia ad esibirsi nell’hinterland palermitano intorno al 2008 con diverse piccole realtà musical. Tra il 2011 e il 2015 fonda insieme a Daniele Lo Coco, Valerio Ragusa e Daniele Schillaci i Cum Moenia, band di musica strumentale che lo vede dietro ai Synth e il pianoforte. Con i Cum Moenia pubblica un mini-Ep Dal Numero alla Forma (NostressNetlabel, 2012) e un Lp Yersinia (Inusiterecords, 2015). Parallelamente tra il 2013 e il 2015 entra a far parte dei Dryleaf, duo elettrofolk dove si occupa dell’elettronica (synth, sequenzer, drum machine) e con il quale pubblica l’Ep Backgrounds vol 2 (2016) e l’Lp An Invisible Us (2017). Con i Cum Moenia e i Dryleaf suona in giro per la Sicilia, partecipando a festival come Beatfull Fest (CumMoenia, 2014); Opentrip1maggio (CumMoenia, 2012); Italiawave (Dryleaf,2015); Tourtheforst (CumMoenia, 2012). Nel 2015 arriva l’incontro con Salvo Cascio con cui fonda Yes/se:f e con il quale arrangia alcune delle canzoni scritte negli ultimi anni, tenute nel cassetto sino ad allora. Infatti, dopo un inizio più incentrato su brani strumentali prevalentemente elettronici, racchiusi nel primo mini-Ep ThiIsNotTheAlbum (Autoproduzione, 2015), pubblicano l’Lp Prima del Sonno (Dancetoolrecords, 2017), che contiene molte delle canzoni sopracitate e tra le quali spicca Mine Vaganti, singolo uscito in esclusiva su Rolling Stone Italia il 1 dicembre 2017. Nel 2019 sempre con Yes/se:f pubblica Provare, canzone dal carattere fortemente Indie con un piglio diverso dalle canzoni appartenenti al disco precedente. Nello stesso anno Yes/se:f si scioglie e termina il lavoro fatto fino a quel momento. Nel 2020, durante il primo lockdown pandemico, Fabrizio Fortunato scrive alcune canzoni che preproduce in una stanza di casa adibita a studio che con l’aiuto virtuale e in remoto di Daniele Stagno (Not a sad story), scolpisce ancor di più da un punto di vista stilistico. Nel luglio 2020 l’incontro provvidenziale e necessario con Roberto Cammarata (Lrdl, Omosumo, Cordepazze, Not A Sad Story) dona vita e colori alle canzoni scritte in casa, ne nascono nuove e così si avvia la vera e propria produzione del primo disco di IOFORTUNATO che vedrà la sua uscita nel 2023. L’11 maggio 2022 esce il primo singolo CNC, distribuito da TuneCore e presente su tutte le piattaforme streaming e tutti gli store digitali. Il 27 luglio 2022 esce sul canale YouTube personale di IOFORTUNATO una live session acustica di CNC, eseguita insieme al maestro Francesco Incandela (Francesco Incandela; Cordepazze) al violino. Il 19 ottobre 2022 esce il secondo singolo Cappotto Verde e ora esce l’ultimo singolo Giorni Maledetti che anticipa il disco La Guarigione in uscita nello stesso mese.

IG: https://www.instagram.com/iofortunato/

YT: https://www.youtube.com/@iofortunato2831