Double Syd online con l’album d’esordio “My Lonely Sun”

“My lonely sun” è l’album d’esordio dei Double Syd in uscita il prossimo 14 aprile ed è composto da 11 brani ispirati tanto alla psichedelia inglese degli anni’60, quanto al brit-pop e al rock alternativo degli anni’90.

L’album è stato anticipato da due singoli:

-“My Sun”, pubblicato lo scorso 2 dicembre

-“On My Paper” pubblicato lo scorso 3 febbraio

e risulta diviso in brani che solcano vie spaziali (My sun, Violet, She is rising, Space western blues), si immergono in avventure immaginifiche (Wonderfall, Wednesday morning, On my paper, What I want), elevano a guida il pensiero divergente e l’ozio creativo (Beatles, The best fantasy, Let see), spaziando da un nostalgico ricordo della magia dell’infanzia all’esplorazione degli spazi interiori e di quelli percettivi, in bilico tra malinconia e surrealismo.

Le melodie, di norma arrangiate su tappeti sonori comprendenti la chitarra (sia elettrica che acustica), l’organo, il piano, gli archi, il basso e la batteria, sono enfatizzate da effetti cosmici dolcemente perturbanti.

Le referenze e le passioni sono quelle generaliste per i Beatles e Pink Floyd del periodo Barrettiano per arrivare a parallelismi con artisti quali Beta Band e i The Auters, a cui si aggiunge l’amore per il brit pop anni 90 nelle sue icone di riferimento (Oasis&Blur).