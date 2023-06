Antonella Celano confermata alla guida di APMARR

Reumatologia: eletto il nuovo Consiglio Direttivo APMARR per il triennio 2023-2026. Antonella Celano confermata Presidente

L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR APS ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2023-26. Rimangono immutati i vertici dell’associazione che rappresenta e tutela i diritti degli oltre 5 milioni di italiani affetti da una delle più di 150 patologie reumatologiche con la conferma da parte dell’Assemblea dei Soci APMARR di Antonella Celano in qualità di presidente e di Italia Agresta che mantiene invece la carica di vicepresidente.

Tra i consiglieri sono stati confermati nel loro ruolo Giacomina Durante, Sonia Middei, Pamela De Rosa e Andrea Tomasini mentre fanno il loro ingresso nel direttivo i consiglieri Rosario Gagliardi, Mauro D’Antonio e Ferdinando Cedrone.

“Ringrazio i Soci APMARR per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti riconfermandomi nel ruolo di presidente – dichiara Antonella Celano, presidente di APMARR – Una carica che porto avanti con orgoglio e passione al fianco delle persone affette da patologie reumatologiche. Come associazione siamo impegnati quotidianamente per migliorare la qualità dell’assistenza e delle cure per combattere queste patologie, organizzando campagne informative e di sensibilizzazione per favorire la diagnosi precoce e iniziative dirette alla tutela dei diritti dei milioni di pazienti, in particolare le donne, che ne sono colpiti. Il complesso periodo che stiamo attraversando pensiamo debba spingere tutti noi a una maggiore collaborazione e unità d’intenti nell’interesse di tutte le persone con patologie reumatiche facendo sentire una voce unica, forte e competente che tenga in considerazione tutte le istanze del settore della reumatologia”.