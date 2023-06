Trapianto di capelli: Bonita Hair punta allo sbarco in Italia

Bonita Hair è un gruppo internazionale di specialisti nel trapianto di capelli con sede in Belgio, e opera in vari Paesi europei: prossimo obiettivo, l’Italia

BONITA HAIR è un gruppo internazionale di specialisti nel trapianto di capelli con sede in Belgio, e opera in vari Paesi come la Turchia, la Svezia e la Francia oltre che in Belgio naturalmente.

Vedat Aktepe con Bonita Hair Clinic è uno degli imprenditori più convincenti nel settore del trapianto di capelli. Il progetto è nato nel 2013 dall’intuizione dello stesso Vedat Aktepe, preoccupato per la salute del suo cuoio capelluto. Lo staff di Bonita Hair è composto da specialisti che operano nelle sedi presenti in Belgio, Istanbul in Turchia, in Svezia ed in Francia. Parlando del suo percorso professionale, Vedat Aktepe ha dichiarato che “tutto ha avuto inizio dal 2009. Per quattro anni ho lavorato in quattro cliniche. Ho fatto tanta “gavetta” in questo senso”.

Vedat si alterna tra Belgio e Turchia per il momento anche se l’Italia rimane un suo desiderio: “A me piace lavorare in Italia perché amo ed apprezzo il modo di lavorare degli italiani”. Al momento, sono aperte le collaborazioni a dermatologi e chirurghi plastici: “L’importante è che siano in linea con la professionalità e con gli standard che BonitaHair offre ai suoi clienti”, suggerisce Vedat. Il brand ha finora eseguito con successo 10.000 operazioni e ha servito 15.000 pazienti soddisfatti. Vedat Aktepe sottolinea che hanno più di 15 anni di esperienza nel settore, dove forniscono un trattamento completo e integrato sotto la guida del loro team esperto. Bonita Hair è al momento una delle cliniche più convincenti nel settore del trapianto di capelli. Il profilo Instagram è consultabile al seguente link: mailto:https://www.instagram.com/bonitahairbelgium/?igshid=Mzc1MmZhNjY=&fbclid=IwAR3R-fH4NTla_SfKoxzO6RpDRmU2TwC0NuSGDYbaK4bI8UL9I_IA2v7cIws